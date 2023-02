Calcio Serie C. Lecco chiamato all’esame Sangiuliano City

Blucelesti in cerca di conferme dopo il successo con l’AlbinoLeffe

Foschi: “Dobbiamo pensare a noi stessi e invertire la rotta in trasferta”

LECCO – Mandata in archivio la vittoria ottenuta contro l’AlbinoLeffe nel turno infrasettimanale dell’ultimo mercoledì sera, la Calcio Lecco va a caccia di conferme sul terreno di gioco del Sangiuliano City.

Dopo due turni consecutivi senza successi, sui campi di Pro Sesto e Mantova, Giudici e compagni hanno finalmente ritrovato i tre punti in casa contro la formazione orobica; ora lo scoglio da superare è quello di tornare ad ottenere l’intera posta in palio lontano dalle mura amiche del “Rigamonti-Ceppi”.

L’avversario dei blucelesti sarà un Sangiuliano City reduce dall’importante vittoria conquistata nel match salvezza del “Garilli” di Piacenza. La classifica dei milanesi resta comunque ancora complicata e inevitabilmente i ragazzi di Gautieri giocheranno col coltello tra i denti per allontanarsi ulteriormente dai bassifondi della classifica.

La conferenza stampa di Foschi

Nella consueta conferenza stampa della vigilia mister Foschi ha spronato i suoi ragazzi ha sbloccarsi finalmente nelle gare fuori casa, oltre ad esprimere un proprio pensiero sui prossimi avversari del Lecco: “Dobbiamo invertire la rotta in trasferta, solo così potremo puntare a qualcosa in più. Al Sangiuliano non leverei nessun giocatore in particolare perché ne ha tanti bravi, come Miracoli, Firenze e Morosini tra gli altri. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e continuare a crederci per ottenere sempre il massimo”.

Dando infine uno sguardo completo alla ventiseiesima giornata del girone A di Serie C, con le gare che si giocheranno tutte in contemporanea a partire dalle 14.30, il programma prevede, oltre al match tra Sangiuliano City e Lecco, le seguenti sfide: Arzignano Valchiampo-Pordenone, Juventus Next Gen-Piacenza, Mantova-Virtus Verona, Novara-AlbinoLeffe, Padova-Pergolettese, Pro Patria-L.R. Vicenza, Pro Vercelli-FeralpiSalò, Renate-Trento e Triestina-Pro Sesto.