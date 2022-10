Blucelesti a caccia del quinto successo consecutivo

Foschi in conferenza stampa: “Domani non c’è una favorita. E’ una partita difficile”

LECCO – Quella di domani si prospetta come una domenica calcistica di grande festa per la Calcio Lecco. C’è grande attesa infatti per l’incontro del “Rigamonti-Ceppi” tra i ragazzi di Foschi e il Trento di mister Tedino. In città l’entusiasmo tra i tifosi è palpabile, dopo la vittoria di domenica scorsa ad Arzignano che ha portato le aquile in vetta alla classifica. Per questo domani ci si aspetta una presenza importante di supporters a sostenere Giudici e compagni.

Ovviamente perché la festa sia completi ci sarà bisogno che il Lecco continui nel suo cammino, con l’obiettivo della quinta vittoria consecutiva da centrare per poter continuare a condurre in solitaria il girone A di Serie C. Dall’altra parte della barricata vi sarà un Trento che fino ad ora è andato a fasi alterne: nelle prime dieci giornate di campionato i gialloblù hanno totalizzato nove punti, frutto di due vittorie e tre pareggi, cinque invece sono state le sconfitte.

Le parole di Foschi in conferenza stampa

Nella conferenza della vigilia mister Foschi ha presentato così l’impegno che attende la sua squadra: “E’ un campionato davvero molto equilibrato e noi non ci sentiamo diversi dagli altri. Trento risalirà sicuramente una classifica che non rispetta i valori della squadra. Continuiamo sulla strada che ci ha portato al vertice della classifica, anche se dopo dieci partite non vale niente. Non dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Domani non c’è una favorita, è una partita difficile”.

L’undicesima giornata di campionato

Le gare dell’undicesima giornata si giocheranno tutte domenica con calcio d’inizio alle 14.30, ad eccezione del posticipo di lunedì sera (20.30) tra Piacenza e Padova.

Oltre a Lecco-Trento domani si disputeranno i seguenti match:

AlbinoLeffe-Juventus Next Gen;

FeralpiSalò-Renate;

L.R. Vicenza-Pro Vercelli;

Novara-Sangiuliano City;

Pegolettese-Pordenone;

Pro Sesto-Pro Patria;

Triestina-Mantova;

Virtus Verona-Arzignano Valchiampo.