Dopo due pareggi e una sconfitta arrivano i 3 punti

Guizzo vincente di Masini in avvio di ripresa

PISTOIA – Dopo tre turni consecutivi senza successi (due pareggi e una sconfitta) la Calcio Lecco può finalmente tornare a sorridere. Al “Melani” di Pistoia i ragazzi di mister D’Agostino superano 1-0 la Pistoiese, grazie alla rete messa a segno da Masini in avvio di ripresa.

Grazie alla vittoria odierna Capogna e compagni consolidano il quinto posto, allungando momentaneamente a +5 sulla Pro Patria (che sarà impegnata lunedì nel posticipo serale contro la Juventus Under 23). Il Lecco aggancia inoltre il Renate (di scena domani a Gorgonzola contro la Giana Erminio). Restano invece sette i punti di divario dal Como capolista, vittorioso per 4-2 sul Pontedera nell’altro anticipo delle 15.

Primo tempo bloccato

La prima conclusione a rete del match arriva al 10′, quando Capogna in mezza giarata alza troppo la mira da buona posizione. Sul fronte d’attacco opposto è invece l’ex Chinellato a chiamare in causa per la prima volta Pissardo, il quale non si fa sorprendere e devia in corner il colpo di testa della punta della Pistoiese.

Il duello tra Chinellato e Pissardo si ripete poco dopo la mezz’ora: questa volta l’intervento dell’estremo difensore bluceleste sulla girata dell’attaccante è davvero prodigioso e consente di mantenere il punteggio in parità.

Di altre occasione da rete non se ne registrano più fino al 45′; le squadre guadagnano così la via degli spogliatoi col risultato ancorato sullo 0-0.

Basta il guizzo di Masini

La ripresa si apre col Lecco subito all’attacco. A seguito di un calcio d’angolo di Iocolano, prima Cauz e poi Marotta provano a sorprendere Vivoli ma entrambe le conclusioni vengono ribattute dalla retroguardia di casa. Pochi minuti dopo è Capogna a rendersi pericoloso, il suo mancino però non inquadra lo specchio.

Il forcing bluceleste porta comunque i suoi frutti al 54′: a sbloccare la situazione di parità ci pensa Masini, bravo ad incornare a rete un corner di Iocolano, anticipando tutti sul primo palo.

Dopo la rete dell’1-0 la reazione della Pistoiese è immediata. A cercare la via del pareggio è ancora una volta Chinellato e, ancora una volta, è uno strepitoso Pissardo a negargli la via del gol.

Al 79′ ci prova invece Valiani, il suo tiro però termina abbondantemente a lato. Passo un solo giro di lancette e Iocolano serve un’ottima palla per il raddoppio a Capogna, che però la spreca malamente.

Gli ultimi dieci minuti e l’extra-time vedono la Pistoiese tentare il tutto per tutto. All’83’ Pissardo si oppone a Cerretelli mentre all’85’ Chinellato liscia la sfera da ottima posizione in modo abbastanza clamoroso. Anche il Lecco ha un’opportunità con Masini ma Vivoli tiene a galla i suoi. Per i padroni di casa l’ultimo ad arrendersi è capitan Valiani ma Pissardo è insuperabile e la gara termina così 1-0 per la Calcio Lecco.

Ora la truppa di D’Agostino dovrà recuperare in fretta le energie spese perchè mercoledì pomeriggio – calcio d’inizio alle 15 – è attesa dalla gara di recupero, valida per la trentunesima giornata, al “Voltini” di Crema contro la Pergolettese.

Tabellino

PISTOIESE-LECCO 0-1: Masini 54′

PISTOIESE: Vivoli, Pezzi (Cerretelli dal 66′), Pierozzi, Romagnoli, Baldan, Spinozzi (Rovaglia dal 59′), Mal (Renzi dall’84’), Valliani, Solerio, Stoppa (Simonetti dal 59′), Chinellato. A disp.: Serra, Nordi, Mazzarani, Salvi, Giordano, Renzi, Tempesti, Rondinella. All. Sottili.

LECCO: Pissardo, Celjak, Marzorati, Cauz, Capoferri, Bolzoni, Marotta, Masini, Mangni (Azzi dal 70′), Capogna (Merli Sala dall’84’), Iocolano. A disp.: Borsellini, Lora, Mastroianni, Malinverno, Nannini, Purro, Emmausso, Moleri, Haidara, Moleri. All. D’Agostino.

ARBITRO: Sig. Petrella di Viterbo