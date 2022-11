Gara decisa dalle reti di Pinzauti e Girelli

Blucelesti sempre secondi e ora a -3 dalla capolista Pordenone

TRIESTE – Dopo aver ritrovato il successo nella gara interna dello scorso turno contro il Piacenza, la Calcio Lecco concede il bis battendo in trasferta la Triestina.

Al “Nereo Rocco” i ragazzi di Foschi superano 2-1 gli alabardati grazie alle reti siglate da Pinzauti al 3′ e da Girelli al 68′. Tra i due gol delle aquile il momentaneo pareggio biancorosso, siglato dall’ex Ganz al 19′.

La partita

L’avvio di gara del Lecco è ottimo: dopo un solo giro di lancette Zuccon chiama in causa Mastrantonio con un tiro-cross molto insidioso; passano altri due minuti e Pinzauti fa partire un grandissimo tiro di controbalzo dalla distanza che non lascia nessuno scampo all’estremo difensore triestino.

Al 3′ di gioco i blucelesti sono dunque già avanti. Dopo il gol dell’1-0 i ragazzi di Foschi continuano a premere; la Triestina fatica invece a trovare una reazione immediata.

Al 18′ Gori evita il raddoppio lecchese con un salvataggio sulla linea su un colpo di testa di Celjak da corner. Dal possibile 2-0 si passa invece in un attimo all’1-1, perché al 19′ il grande ex di giornata, Ganz, trova il pareggio sfruttando l’errata marcatura della difesa bluceleste che gli concede troppo spazio in area di rigore.

Col risultato nuovamente in parità si vivono circa una decina di minuti che non fanno registrare vere occasioni da rete. Alla mezz’ora torna a farsi vivo il Lecco, con Mastrantonio che nega la gioia del gol a capitan Giudici.

Dopo questa opportunità la gara vive una fase piuttosto spezzettata e si arriva così all’intervallo col punteggio sull’1-1.

In avvio di ripresa i padroni di casa si rendono subito pericolosi con un doppio tentativo di Felici e di Sarzi Puttini. Al 57′ la Triestina ha un’ottima chance con una punizione appena fuori del lato corto sinistro dell’area bluceleste: Minesso devia sotto rete ma Battistini è superlativo e salva prima che la palla superi la linea di porta.

Il Lecco risponde con un colpo di testa di Buso su assist di Ilari che esce di poco. I ragazzi di Foschi continuano a insistere e al 68′ vengono premiati quando Girelli, entrato pochi minuti prima al posto di Ilari, sigla il 2-1 risolvendo una mischia in area friulana.

Dopo la rete del nuovo vantaggio il Lecco ha immediatamente l’occasione per chiudere i conti ma Pinzauti la spreca tutto solo davanti a Mastrantonio.

Nell’ultimo quarto d’ora la Triestina prova il tutto per tutto ma la difesa delle aquile regge sempre bene l’urto. L’unica vera occasione degli alabardati arriva al 78′, senza però che Melgrati venga chiamato in causa.

Al 90′ il punteggio finale recita dunque 2-1: per il Lecco si tratta di tre punti dal peso specifico notevole, visto anche il contemporaneo pareggio del Pordenone capolista sul campo della Pro Sesto (2-2). Ora Giudici e compagni avranno a disposizione due giorni per preparare al meglio il big match di mercoledì 30 novembre – calcio d’inizio alle 18.00 – che vedrà il Lecco impegnato contro il Renate.

Tabellino

TRIESTINA – LECCO 1-2: Pinzauti (L) 3′, Ganz (T) 19′, Girelli (L) 68′.

TRIESTINA: Mastrantonio, Ciofani, Sabbione, Rocchi, Sarzi Puttini (Rocchetti dal 73′), Gori, Lollo, Felici, Minesso (Adorante dal 73′), Pezzella (Furlan dal 36′, Ghislandi dall’84’), Ganz. A disp.: Pisseri, Pozzi, Galliani, Petrelli, Adorante, Lovisa, Iacovoni, Pellacani. All. Pavanel.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Lepore (Zambataro dal 56′), Zuccon (Lakti dal 46′), Maldonado (Galli dal 46′), Ilari (Girelli dal 61′), Giudici, Pinzauti, Buso (Mangni dal 68′). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Rossi, Lepore. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Monaldi, sez. Macerata.

Classifica

Pordenone 30

Lecco 27

Pro Sesto 25

Novara 24

Renate 24 (una partita in meno)

FeralpiSalò 24 (una partita in meno)

L.R. Vicenza 23 (una partita in meno)

Juventus Next Gen 23

Arzignano Valchiampo 21 (una partita in meno)

Pro Vercelli 21

Padova 20 (una partita in meno)

Pergolettese 19

Pro Patria 18 (una partita in meno)

AlbinoLeffe 17 (una partita in meno)

Sangiuliano City 17

Mantova 16

Trento 13 (una partita in meno)

Virtus Verona 13

Triestina 11

Piacenza 9