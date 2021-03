Blucelesti a caccia del dodicesimo risultato utile consecutivo

Ai piemontesi servono punti in ottica salvezza

LECCO – Domani – calcio d’inizio alle 17.30 – la Calcio Lecco sarà di scena allo stadio “Silvio Piola” di Novara. La formazione di mister D’Agostino si appresta ad affrontare il decimo turno di ritorno del girone A di Serie C, dopo il prezioso successo colto in settimana a scapito del Renate.

Il 2-1 in rimonta, griffato Cauz e Iocolano, ha dato un ulteriore slancio alla classifica dei blucelesti. A dieci giornate dalla fine della stagione regolare Malgrati e compagni occupano la quarta piazza, con una lunghezza di ritardo dal Renate e tre dalla Pro Vercelli. La lotta per il secondo posto è dunque apertissima.

La vetta del Como dista invece cinque punti, ma va detto che i blues hanno all’attivo una partita in meno: di conseguenza il divario dal primo posto potrebbe aumentare fino a otto lunghezze. Se il Lecco dovesse riuscire a mantenere il passo dell’ultimo mese e mezzo però non è detto che le sorprese possano interessare anche il vertice.

L’avversario

Per quanto riguarda i prossimi avversari, i ragazzi di mister Banchieri sono reduci dalla sconfitta subita in trasferta (2-1) per mano della Juventus Under 23. Il ko coi bianconeri ha fatto seguito a tre risultati utili consecutivi (i pareggi interni contro Livorno e Pro Sesto e la vittoria in trasferta sul campo della Carrarese).

La classifica al momento vede il Novara in lotta per evitare i playout. Con gli attuali 31 punti i piemontesi hanno un vantaggio di tre lunghezze sull’Olbia, formazione attualmente al quint’ultimo posto della graduatoria.

La conferenza stampa di D’Agostino

“Ci apprestiamo ad affrontare una squadra molto forte, soprattutto in fase offensiva. Sappiamo che loro sono bravi specialmente nell’uno contro uno e nelle ripartenze in velocità. Dovremo fare una partita molto attenta e restare sul pezzo. Mi aspetto una partenza a tutta da parte del Novara, noi dovremo essere bravi a reggere l’urto e a rispondere colpo su colpo” così il tecnico bluceleste nella conferenza stampa della vigilia.