D’Agostino cerca il bis dopo il successo col Pergolettese

La Curva Nord non sarà presente per un’ordinanza emessa dal Prefetto

LECCO – Dopo una settimana di lavoro che ha fatto seguito al prezioso successo ottenuto contro la Pergolettese, la Calcio Lecco è pronta ad affrontare l’insidiosa trasferta sul campo dell’Alessandria.

Momento negativo per i grigi

Al “Giuseppe Moccagatta” Malgrati e compagni si troveranno di fronte una compagine in cerca di riscatto dopo il ko rimediato nell’ultimo turno contro la Giana Erminio (2-1). Nelle gare precedenti la sconfitta di Gorgonzola inoltre i grigi hanno pareggiato contro altre due formazioni di fondo classifica, l’Olbia e la Pianese.

L’avvio del girone di ritorno parla dunque di una formazione in difficoltà, con una sola vittoria all’attivo (contro il Gozzano), tre pareggi e due sconfitte. Momento negativo che si riflette sulla classifica, dove il vantaggio sul Lecco si è ridotto a sei punti.

Rispetto a un girone fa, quando l’Alessandria si impose 2-0 al “Rigamonti-Ceppi” nella gara che costò la panchina a Gaburro, il divario tra le due formazioni sembra quindi essere nettamente diminuito. Il pronostico resta sicuramente aperto a tutti i risultati, ma senza dubbio il Lecco potrà dire la sua per cercare di strappare tre punti che si rivelerebbero preziosissimi per aumentare il vantaggio sulla zona play out.

Niente trasferta per la Curva Nord

La vigilia del match, oltre che dagli aspetti tecnici, sta venendo interessata anche da situazioni extra campo. Nella giornata di giovedì la Prefettura del capoluogo piemontese ha infatti emesso un’ordinanza con la quale ha vietato alla tifoseria organizzata bluceleste di raggiungere lo stadio con mezzi propri.

“La tifoseria organizzata della squadra del Lecco che intenderà assistere all’incontro di calcio valevole per il Campionato Nazionale di Serie C Girone A, “U.S. Alessandria Calcio -Calcio Lecco 1912”, in programma domenica 16 febbraio, dovrà raggiungere lo Stadio Comunale “G. Moccagatta” di Alessandria solo a bordo di autobus organizzati.

Il Questore di Alessandria è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza” questo è quanto si legge nell’ordinanza.

La decisione è stata presa sulla base di una relazione del Questore di Alessandria, nella quale viene evidenziato come il collega di Pistoia abbia riferito di un corteo non autorizzato, messo in atto dalla tifoseria lecchese per le vie della città toscana in occasione della partita Pistoiese-Lecco del dicembre scorso.

In tutta risposta la Curva Nord, attraverso un proprio comunicato ufficiale, ha fatto sapere che non seguirà la squadra nella trasferta piemontese, invitando tutta la tifoseria a fare fronte comune e a ritrovarsi domenica pomeriggio allo Shamrock Pub, locale dove verrà seguita la partita.

“Noi ad Alessandria non ci saremo. Nessuno ha intenzione di cedere ad un ricatto imposto al fine di aumentare ulteriormente la tensione per poi ricadere nuovamente sulle teste dei soliti noti” questa la parte centrale del comunicato emesso dalla Nord.