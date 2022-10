Calcio Serie C. Lecco eliminato al 1° turno dalla Coppa Italia

I bianconeri della Juventus Next Gen si impongono al “Rigamonti-Ceppi” per 3-1

Foschi dovrà ora concentrarsi sul campionato: prossimo avversario il Sangiuliano City

LECCO – Si ferma subito il cammino della Calcio Lecco in Coppa Italia Serie C. A passare il 1° turno è la Juventus Next Gen, che si impone al “Rigamonti-Ceppi” col risultato di 1-3.

A decidere la sfida in favore dei bianconeri è l’autogol realizzato da Sangalli al 22′, la rete del raddoppio, messa a segno da Da Graca in avvio di ripresa (52′) e il tris di Illing (84′). A nulla serve per il Lecco il momentaneo 1-2 di Sangalli (69′).

La partita

In avvio i blucelesti partono col piglio giusto: prima Rossi serve una bella palla in profondità a Girelli, il quale però conclude troppo centralmente; poi è Scapuzzi ad avere una grande chance ma la sua conclusione viene deviata in corner dalla difesa ospite.

La Juventus Next Gen risponde subito e al 10′ centra la traversa con Da Graca; sulla ribattuta Stucchi è provvidenziale nel negare il vantaggio a Sersanti. Il gol che sblocca l’equilibrio arriva pochi minuti più tardi: al 22′ Illing crossa per Nzouango che colpisce di testa trovando il legno, sulla ribattuta la sfera sbatte contro Sangalli e finisce in fondo alla rete.

Dopo la rete dell’1-0 il Lecco avrebbe subito la palla buona per il pareggio ma Mangni la spreca, preferendo un assist ad una tiro da ottima posizione. La gara prosegue poi senza altre particolare occasioni da rete fino al 41′, quando Buso viene fermato con le cattive in area ospite senza però che il direttore di gara decreti il rigore.

In avvio di ripresa è Scapuzzi a sfiorare il pari con un tiro che sorvola di poco il montante. I blucelesti insistono ma al 52′ i ragazzi di Brambilla trovano il raddoppio con Da Graca, il quale realizza sotto porta dopo un palo colpito da Barbieri.

Col risultato sul 2-0 la Juventus Next Gen riesce ad amministrare il vantaggio senza particolari affanni; al 69′ però il Lecco riapre la gara con Sangalli con una bella conclusione che si infila sul primo palo.

A questo punto le aquile tornano a crederci anche se di grosse occasioni dalle parti di Garofani non riescono a produrne. La sfida resta aperta ma all’84’ Illing chiude definitivamente i conti con una botta rasoterra dal limite.

La gara si chiude qui: a passare il turno è la Juventus Next Gen; il Lecco potrà ora concentrare tutte le proprie energie sul campionato, a partire dalla sfida interna di domenica – ore 14.30 – che la vedrà opposta al Sangiuliano City.

Tabellino

LECCO – JUVENTUS NEXT GEN 1-3: Sangalli (L) aut. 22′, Da Graca (J) 52′, Sangalli (L) 69′, Illing (J) 84′.

LECCO: Stucchi, Maldini (Enrici dall’81’), Stanga, Pecorini, Rossi, Scapuzzi (Giudici dall’85’), Galli (Ilari dal 59′), Sangalli, Girelli (Lakti dal 59′), Buso (Pinzauti dall’81’), Mangni. A disp.: Melgrati, Burigana, Celjak, Eusepi, Maldonado. All. Foschi.

JUVENTUS NEXT GEN: Garofani, Barbieri, Nzouango, Muharemovic, Turicchia, Sersanti, Palumbo (Zuelli dal 75′), Iocolano (Barrenechea dal 75′), Sekulov (Cerri dal 62′), Da Graça (Compagnon dal 62′), Iling (Lipari dall’86’). A disp.: Raina, Stramaccioni, Cudrig, Mulazzi, Verduci, Bonetti, Rafia, Besaggio, Pecorino, Citi. All. Brambilla.

ARBITRO: Sig. Gangi, sez. Enna