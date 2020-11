Capogna illude; Fagioli impone il pari

Blucelesti senza i tre punti per la quarta giornata consecutiva

ALESSANDRIA – Si è chiusa sull’1-1 la gara della domenica pomeriggio, valida per l’ottavo turno d’andata di Serie C (girone A), che al “Moccagatta” di Alessandria ha visto opposte Juventus U23 e Calcio Lecco.

I ragazzi di D’Agostino mancano dunque ancora il ritorno alla vittoria, dopo il pareggio con la Carrarese e le sconfitte consecutive contro Pontedera e Piacenza. La classifica però se non altro torna a muoversi, con il dodicesimo punto guadagnato sui ventiquattro finora a disposizione.

Il primo tempo: troppe occasioni mancate

Pronti via e la gara si mette subito sui binari giusti per i blucelesti. Dopo solamente otto giri di lancette è Capogna a spezzare l’equilibrio, ribadendo a rete un colpo di testa di Nesta respinto dal palo.

Altri due minuti e la scena si ripete: Galli crossa in area, Nesta incorna a rete ma la sfera centra ancora il legno. Questa volta però nessuno è pronto sulla ribattuta e l’occasione sfuma. Il forcing del Lecco però non si placa e al 12′ Capogna e Nesta sono ancora protagonisti. Questa volta la punta veste i panni dell’assist-man mandando in porta l’esterno che però si fa ipnotizzare da Israel, il quale sventa la minaccia deviando il tiro in corner.

E come spesso accade nel calcio, al 19′ si concretizza la legge del “gol sbagliato, gol subito”. La Juventus U23 pareggia infatti i conti con Fagioli, bravo a capitalizzare al meglio una percussione centrale.

Dopo aver subito il gol del pareggio il Lecco comunque non si scompone e continua a maturare gioco e palle gol. L’occasione migliore capita ancora a Nesta, che però sciupa nuovamente un perfetto assist di Capogna. Prima dell’intervallo Giudici, tutto solo davanti a Israel, ha un’altra ottima chance per siglare il 2-1 ma anche lui sbaglia in modo incredibile.

Ritmi più bassi nel secondo tempo

In avvio di ripresa sono invece i padroni di casa a sfiorare il vantaggio, quando Marques colpisce il montante e Rafia si fa murare la conclusione da Merli Sala sulla ribattuta. Sul fronte opposto Giudici risponde con un tiro dalla distanza che però manca di convinzione.

Dopo il 55′ il ritmo cala e le difese sono meno sollecitate. Al 67′ il Lecco ha comunque una buona occasione da calcio d’angolo, con Celjak che non riesce a trovare la deviazione vincente sotto misura.

La partita continuano a farla i ragazzi di D’Agostino ma il lungo possesso palla non produce gli effetti sperati. L’ultima vera occasione, all’85’, è un destro di Mastroianni che sibila a lato del palo. Nel recupero non succede più nulla e le due formazioni si dividono così la posta in palio.

Ora il Lecco è atteso da una settimana tipo, in vista dell’anticipo di sabato prossimo – ore 18.30 – al “Città di Meda” contro il Renate.

Tabellino

JUVENTUS U23 – LECCO 1-1: Capogna (L) 8′, Fagioli (J) 19′.

JUVENTUS U23: Israel, Coccolo, Capellini, Peeters, Leo, Del Sole (Troiano dal 56′), Ranocchia, Fagioli, Alcibiade, Rafia, Marques. A disp.: Nocchi, Garofano, Petrelli, Leone, Parodi, Gozzi, Sekulov, Tongya, Delli Carri. All. Mirko Conte.



LECCO: Bertinato, Merli Sala, Malgrati, Celjak, Nesta, Marotta (Moleri dall’89’), Galli, Giudici (Lora dal 72′), Purro (Capoferri dall’86’), Capogna, Mastroianni (Mangni dall’86’). A disp.: Pissardo, Marzorati, Del Grosso, D’Anna, Porru, Haidara, Raggio, Bolzoni. All. Gaetano D’Agostino