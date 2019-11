Sabato sera – ore 20.45 – lo scontro salvezza

La gara col Pontedera verrà recuperata l’11 dicembre

LECCO – Cresce l’attesa in vista dell’anticipo, in programma sabato sera del “Rigamonti-Ceppi”, che vedrà opposte Calcio Lecco e Giana Erminio.

Le due formazioni sono al momento divise in classifica da due sole lunghezze. Se il Lecco non naviga in buone acque, con 11 punti all’attivo che significano terz’ultima posizione in coabitazione con l’Olbia, alla Giana va anche peggio dato che i punti finora realizzati dalla formazione di Gorgonzola sono solamente 9 (frutto di una vittoria e sei pareggi).

La partita rappresenta dunque a tutti gli effetti una fondamentale sfida salvezza dal valore doppio. Inutile aggiungere che un pareggio servirebbe a ben poco a entrambe le formazioni.

Il momento delle squadre

La Giana Erminio si presenta al match reduce dal ko interno (1-2) incassato contro il Siena. Nei due turni precedenti però i ragazzi di mister Albè avevano ottenuto punti, pareggiando 1-1 sia con la Juventus Under 23 che con la Pro Vercelli.

I blucelesti ripartono invece dal 2-0 subito in casa contro il Renate due domeniche fa, dato che la gara dell’ultimo turno sul campo del Pontedera è stata rimandata a causa del forte maltempo.

Il recupero col Pontedera si giocherà mercoledì 11 dicembre

Proprio oggi la Federazione ha reso nota la data del recupero, ovvero mercoledì 11 dicembre (ore 18.30). A questo punto è ipotizzabile che la formazione allenata da D’Agostino trascorra in Toscana anche i giorni successivi alla gara, dal momento che domenica 15 dicembre chiuderà il proprio girone d’andata in casa della Pistoiese.