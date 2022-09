Blucelesti in cerca del riscatto dopo il pesante ko di Vicenza

Tacchinardi: “La squadra ha assorbito la sconfitta, massima attenzione alla Pro Sesto”

LECCO – Ancora qualche ora è sarà di nuovo tempo di campionato per la Calcio Lecco. Questo pomeriggio – calcio d’inizio alle 17:30 – si gioca infatti la quarta giornata d’andata del girone A di Serie C. L’avversario di turno al “Rigamonti-Ceppi” sarà la Pro Sesto.

I ragazzi di Tacchinardi tornano in campo a meno di quattro dalla batosta subita martedì sera al “Romeo Menti” di Vicenza, dove i biancorossi si sono imposti con un sonoro 4-0. Inutile, e quasi scontato, aggiungere che per forza di cose questo pomeriggio il pubblico di fede bluceleste si aspetta di vedere sul rettangolo verde una reazione importante da parte della squadra.

Il discorso è analogo però anche per la Pro Sesto. Nei primi tre turni la formazione guidata da Andreoletti ha raccolto un solo punto, pareggiando 2-2 sul terreno amico contro l’AlbinoLeffe. All’esordio stagionale i milanesi sono stati travolti a loro volta dal Vicenza (6-1 il finale) mentre nel turno appena passato sono stati battuti 1-0 al “Breda” dall’Arzignano Valchiampo, con la rete decisiva degli ospiti arrivata ad un passo dal triplice fischio.

Le premesse della vigilia dicono dunque di due squadre ferite, lecito dunque prevedere una gara molto combattuta nella quale entrambe le formazioni tenderanno, almeno in partenza, a non sbilanciarsi troppo.

La conferenza stampa della vigilia

In conferenza stampa mister Tacchinardi si è voluto concentrare sull’imminente impegno che lo attende: “Ci siamo messi alle spalle Vicenza, la squadra ha assorbito bene la sconfitta, ora dobbiamo guardare alla Pro Sesto. Loro sono una squadra che possiamo e dobbiamo battere ma che al tempo stesso non dobbiamo assolutamente sottovalutare perché esprimono un buon calcio, giocando in modo spavaldo e senza nessuna paura” così il tecnico bluceleste.

Il quarto turno di campionato

Il quarto turno di campionato si aprirà alle 14:30 con le sfide Arzignano Valchiampo-Piacenza e Triestina-Pro Vercelli.

Alle 17:30 invece, oltre alla gara tra Lecco e Pro Sesto, si giocheranno anche AlbinoLeffe-L.R. Vicenza, FeralpiSalò-Pergolettese, Mantova-Trento, Novara-Virtus Verona, Padova-Pro Patria, Renate-Juventus Next Gen, Sangiuliano City-Pordenone.