I blucelesti reggono solo un tempo

Nella ripresa le pantere colpiscono con due in tre minuti a firma di Guglielmotti (26’st) e Galuppini (29’st)

LECCO – Dopo la vittoria esterna sul campo della Carrarese la Calcio Lecco incappa in una nuova sconfitta. Al “Rigamonti-Ceppi” fa festa il Renate dell’ex Serie A Aimo Diana, che batte i ragazzi di D’Agostino con due reti in rapida sequenza nella ripresa.

Primo tempo senza reti

In avvio di gara il Renate si fa vedere per tre volte in rapida sequenza dalle parti di Safarikas. Ad andare al tiro è sempre Galuppini, la cui mira però non è precisa. Il Lecco risponde con una prima conclusione di Capogna e poi due tiri di Bobb.

Alla mezz’ora Safarikas risponde presente su un doppio tentativo dell’attacco brianzolo. L’ultimo a provarci prima dell’intervallo è Guglielmotti ma anche in questo caso la palla non centra lo specchio della porta.

Uno-due micidiale del Renate

Nella ripresa il Renate aumenta la pressione rendendosi pericoloso specialmente con Galuppini e Bastrini. I blucelesti si fanno vedere invece al 68′ con una bella combinazione tra Capogna e Bobb.

Tre minuti più tardi è però il Renate a portarsi in vantaggio, qunado Guglielmotti incorna alle spalle di Safarikas. Altri tre giri d’orologio e il Renate raddoppia con Galuppini.

Il doppio schiaffo manda al tappeto il Lecco che di fatto nell’ultimo quarto d’ora non riesce a creare nessuna iniziativa per riaprire la sfida.

TABELLINO

LECCO – RENATE 0-2: Guglielmotti 26’st, Galuppini 29’st

LECCO: Safarikas, Bastrini, Merli Sala, Procopio, Carissoni, Moleri (Scaccabarozzi 39’st), Bobb (Nacci 34’st), Pastore, Giudici (Fall 34’st), Capogna (Negro 39’st), Strambelli (D’Anna 27’st). All. D’Agostino.

RENATE: Satalino, Baniya, Damonte, Possenti, Anghileri, Ranieri, Militari, Grbac (Plescia 44’st), Guglielmotti, De Sena (Maritato 23’st), Galuppini (Teso 37’st). All. Diana.

ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore

ASSISTENTI: Ferrari di Rovereto e Lazzaroni di Udine