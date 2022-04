Marcature aperte da Nepi allo scadere del primo tempo

Jimenez pareggia i conti per i brianzoli al 65′

LECCO – Stecca ancora la Calcio Lecco: dopo il ko rimediato per mano del Piacenza, i blucelesti non riescono ad andare oltre l’1-1 nel match, valido per il penultimo turno del girone A di Serie C, giocato al “Rigamonti-Ceppi” contro il Seregno.

Ad aprire le marcature è Nepi, a segno di testa nell’ultimo minuto di gioco del primo tempo; al 65′ Jimenez trova il pari su punizione con la complicità di un non irrestibile Pissardo.

La partita

In avvio la gara è bloccata e per i primi venti minuti non si registrano occasioni da rete su entrambi i fronti del campo. A provarci con più convinzione è il Lecco ma di fatto Lupu non viene mai chiamato in causa.

Al 21′ il Lecco recrimina per un tocco di mano in area, il direttore di gara lascia però proseguire giudicandolo attaccato al corpo. Poco dopo Nepi si rende protagonista di un’azione solitaria ma la sua conclusione finisce molto alta.

Il Seregno dal canto suo si fa vedere su calcio da fermo; anche Pissardo di fatto non deve mai compiere grandi interventi. Si arriva dunque all’ultima azione della prima frazione di gara, quando Nepi rompe l’equilibrio incornando in rete su cross di Buso.

In apertura di ripresa il ritmo è più alto rispetto al primo tempo. Il Seregno va subito alla ricerca del pari, col Lecco che comunque tiene botta.

Gli episodi che cambiano le sorti del match sono comunque dietro l’angolo. Al 63′ Enrici, già ammonito, commette un’ingenuità entrando male su un avversario e meritandosi così il secondo cartellino giallo. Sulla punizione seguente calcia Jimenez, che complice il non perfetto intervento di Pissardo, riporta il punteggio in parità.

Dopo il gol subito mister De Paola prova a scuotere i suoi ragazzi con una serie di cambi. All’81’ proprio i subentrati Purro e Vasic costruiscono una grande occasione che però non sortisce l’esito sperato.

Sul fronte d’attacco opposto, due minuti più tardi, è Gomes a sprecare la palla del possibile 1-2. Negli ultimi minuti, compresi i tre di recupero, non succede invece più nulla e la gara va dunque in archivio sull’1-1.

Il punto odierno porta la Calcio Lecco a quota 55, in coabitazione con la Triestina, fermata sull’1-1 dalla Giana Erminio, e con la Pro Vercelli, vittoriosa per 2-1 sul Fiorenzuola. La battaglia per il quinto posto è dunque rimandata all’ultima giornata: per le aquile è prevista la trasferta sul terreno della Pro Sesto.

Tabellino

LECCO – SEREGNO 1-1: Nepi (L) 45′, Jimenez (S) 65′

LECCO: Pissardo, Celjak, Marzorati, Battistini, Enrici, Masini, Morosini (dal 71′ Purro), Kraja, Buso (dal 78′ Vasic), Nepi (dal 67′ Sparandeo), Ganz (dal 78′ Italeng). A disp.: Libertazzi, Lora, Lakti, Petrovic, Vasic, Merli Sala, Tordini, Paltrinieri, Sberna, Italeng. All. De Paola.

SEREGNO: Lupu, Galeotafiore (dal 46′ Mandorlini), Solcia, Rossi, Zoia, Gemignani, Raggio Garibaldi (dal 13′ Jimenez; dall’80’ Bartolotta), Invernizzi (dal 71′ Signorile), Vitale, Zè Gomes, Cocco (dal 46′ Dell’Agnello). A disp.: Marocco, Signorile, Cortesi, Aga, Marino, Valeau, Balzano. All.: Cau.

ARBITRO: Sig. Maranesi sez. Ciampino

Classifica

Sudtirol 87

Padova 85

FeralpiSalò 68

Renate 61

Triestina 55

Lecco 55

Pro Vercelli 55

Juventus Under 23 51

Piacenza 49

AlbinoLeffe 45

Pro Patria 45

Fiorenzuola 43

Pergolettese (-1) 43

Virtus Verona 42

Mantova 39

Trento 39

Pro Sesto 35

Seregno 33

Giana Erminio 31

Legnago Salus 30