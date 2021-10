2-1 il finale in favore della formazione piacentina

Enrici illude, Bruschi e Tommasini ribaltano il risultato

FIORENZUOLA D’ARDA – Domenica amara per la Calcio Lecco. Al “Velodromo Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda i blucelesti vengono battuti 2-1 dalla Fiorenzuola.

A nulla serve il vantaggio siglato da Enrici al 24′. Il pareggio di Bruschi ad un passo dall’intervallo (44′) e il rigore trasformato da Tommasini a meno di dieci minuti dallo scadere (82′) ribaltano il risultato in favore della formazione piacentina.

Il primo tempo: Lecco avanti ma raggiunto nel finale

In avvio il Lecco si rende subito pericoloso, prima con Masini e poi con Iocolano. I padroni di casa rispondono con un’incursione di Fiore, sulla quale Marzorati chiude con tempestività.

L’equilibrio in campo si spezza al 24′: Ganz fa partire un tiro-cross che attraversa tutta l’area per poi arrivare sul secondo palo dove sbuca Enrici che chiude in rete per l’1-0.

Dopo la rete del vantaggio i blucelesti continuano ad insistere ma al 29′ Pissardo è chiamato a tre importanti interventi in rapida sequenza per evitare il pareggio dei piacentini.

Passata la mezz’ora la gara prosegue senza troppi sussulti. Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi sullo 0-1 arriva la doccia gelata per i blucelesti quando Bruschi realizza l’1-1 con un tiro sul primo palo che non lascia nessuno scampo a Pissardo.

Equilibrio spezzato da un rigore generoso

Ad inizio ripresa ci prova subito Celjak ma la sua conclusione è alta. Sul fronte d’attacco opposto sono Guglieri e Bruschi a rendersi pericolosi. Al 57′ Zambataro e Lora costringono Battaiolo ad un doppio miracolo. Subito dopo ci prova anche il neoentrato Mastroianni ma la sua conclusione viene parata agevolmente.

L’episodio che decide la sfida arriva a dieci minuti dallo scadere. Sugli sviluppi di un corner Lora tocca con la mano un tiro da fuori area: il direttore di gara non ha dubbi e decreta il penalty, oltre ad espellere Lora per doppia ammonizione. Sul dischetto si presenta Tommasini nonostante Pissardo intuisca la traiettoria.

Il gol del 2-1 taglia le gambe ai ragazzi di Zironelli. Nelle battute finali l’unico ad andare alla conclusione è Tordini ma la sua conclusione è troppo centrale e Battaiola la para senza grossi problemi.

Al 90′ il risultato recita dunque 2-1 in favore della Fiorenzuola. Per il Lecco si tratta di un risultato troppo pesante per quanto si è visto in campo. Ora le aquile sono attese dal big match contro la capolista Padova, che oggi, dopo sei vittorie consecutive, ha impattato 1-1 contro il Seregno.

Tabellino

FIORENZUOLA-LECCO 2-1: Enrici (L) 24′, Bruschi (F) 44′, Tommasini (F) rig. 82′

FIORENZUOLA: Battaiola, Potop, Ferri, Cavalli, Guglieri (dal 77′ Di Marco), Currarino (dall’85’ Godano), Zaccaria, Nelli (dal 62′ Esposito), Mamona, Oneto (dal 46′ Tommasini), Bruschi (dal 77′ Palmieri). A disp.: Burigana, Olivera, Maffei, Giani, Arrondini, Danovaro, Varoli. All. Luca Tabbiani.

LECCO: Pissardo, Celjak, Marzorati (dal 54′ Battistini), Enrici, Masini, Lora, Kraja (dal 68′ Giudici), Zambataro, Iocolano (dall’83’ Lakti), Petrovic (dal 54′ Mastroianni), Ganz (dal 68′ Tordini). A disp.: Ndiaje, Galli, Di Munno, Merli Sala, Reda, Bia, Buso. All. Mauro Zironelli.

ARBITRO: Sig. Rinaldi sez. Bassano del Grappa

Classifica