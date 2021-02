D’Agostino: “Sappiamo bene quanto è sentita questa partita”

Rosa al completo per il mister, unico assente Marzorati (squalificato)

LECCO – Cresce l’attesa in città in vista del “Derby del Lario” in programma questa sera – calcio d’inizio alle 20.30 – al “Rigamonti-Ceppi”. Lecco e Como tornano ad affrontarsi, ad un girone di distanza, dal clamoroso 0-3 con cui lo scorso 11 ottobre i ragazzi di D’Agostino sbancarono il “Sinigaglia”, accendendo grosse speranze nei tifosi di fede bluceleste.

A distanza di un girone però la classifica dice che il Como si trova al comando con 46 punti all’attivo. Il Lecco insegue in sesta posizione a 12 lunghezze di distanza. Numeri netti questi, ma che in un derby contano solo fino ad un certo punto, come spesso è stato dimostrato nei confronti diretti tra le due squadre del Lario.

Rendere orgogliosi i lecchesi

In conferenza stampa D’Agostino si è soffermato a lungo sull’importanza della partita di questa sera: “Il derby è da sempre una partita a sè. Sappiamo bene quanto è sentito in città e quanto i nostri tifosi ci tengano. Sarà una battaglia dal primo minuto e al triplice fischio. Poco cambia che il Como sia primo in classifica; dobbiamo pensare solo a noi, al fare una grande partita e a portare a casa il risultato” così il tecnico bluceleste.

Per quanto concerne la rosa tutti gli effettivi saranno a disposizione, ad eccezione di Marzorati, fermo per squalifica.

Su quello che potrebbe essere lo schieramento in campo e sul momento degli avversari queste le parole del mister: “Ad Alessandria, col 3-5-2, abbiamo fatto un’ottima prova ma al di là del modulo quello che più conta è l’atteggiamento. Siamo comunque pronti a giocare con due differenti assetti tattici. Il Como è una squadra veloce e che sa ripartire alla grandissima. Non dovremo concedergli campo e limitare ogni loro possibilità di sviluppo in verticale. Per conto nostro avremo un assetto molto muscolare, date anche le condizioni del terreno di gioco che sarà molto pesante. Dovremo essere bravi sui calci da fermo, offensivi e difensivi, e anticipare sulle seconde palle”.

I convocati

Questa la lista dei convocati: Pissardo, Celjak, Cauz, Lora, Azzi, Foglia, Mangni, Liguori, Malgrati, Marotta, Iocolano, Merli Sala, Capogna, Nannini, Borsellini, Purro, Emmausso, Masini, Nesta, Haidara, Moleri, Raggio, Bonadeo, Capoferri, Bolzoni.