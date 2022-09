Blucelesti in cerca di conferme dopo il successo sulla Pergolettese

Tacchinardi: “Loro tra le favorite per la vittoria finale”

LECCO – Archiviata la vittoria di sabato contro la Pergolettese, la Calcio Lecco si prepara ad affrontare il terzo turno di campionato. Oggi – martedì 13 settembre – i blucelesti saranno infatti di scena al “Romeo Menti” di Vicenza, per quella che si prospetta come una delle trasferte più complicate di tutta la stagione.

Gara storicamente complicata dal punto vista ambientale ma soprattutto perché il Lanerossi Vicenza è sicuramente una tra le formazioni più attrezzate di tutto il girone per puntare alla vittoria finale. Dopo il roboante successo colto all’esordio stagionale (6-1 ai danni della Pro Sesto), nel secondo turno di campionato i biancorossi sono però caduti nel derby contro il Padova (2-1 il finale in favore dei biancoscudati). Per i ragazzi di Baldini la sconfitta dell'”Euganeo” rappresenterà certamente un fattore in più per ottenere l’intera posta in palio.

Il Lecco, dal canto suo, arriva alla sfida dopo la bella prova offerta contro la Pergolettese. Una vittoria che sicuramente ha infuso fiducia all’ambiente ma che ora necessita di conferme contro un avversario di assoluto valore per la categoria.

La conferenza stampa della vigilia

In conferenza stampa mister Tacchinardi si è soffermato sulle insidie della gara e sull’inizio di stagione che sta vivendo la sua squadra: “Parto col dire che reputo il Vicenza una tra le formazioni più forti di tutto il girone; non penso che sia giusto parlare di ridimensionamento del Lecco nel caso in cui le cose domani non dovessero andar bene. Ritengo che la mia squadra stia crescendo pian piano, ma la strada da percorrere è lunghissima e sicuramente non può essere una sola partita a cambiarne il giudizio. Al tempo stesso se dovessimo ottenere un risultato positivo non voglio che nessuno si monti la testa. Servono pazienza e soprattutto serenità, credo che un ambiente positivo sia fondamentale per il bene del gruppo. Quel che certo è che tutti stiamo dando il massimo per il Lecco”.

Il tecnico bluceleste ha proseguito parlando della formazione che proporrà: “Ho ben chiaro il modulo con cui inizieremo la gara, i dubbi sono invece legati agli interpreti. Devo valutare il recupero di alcuni elementi, penso ad esempio a Battistini, Maldonado e Eusepi” così Tacchinardi, che ha chiuso ricordando che l’obiettivo primario del Lecco è il mantenimento della categoria: “Dal precampionato in cui facevamo fatica a battere una squadra d’Eccellenza sembra che siano passati anni, adesso invece pare che tutto sia perfetto. Voglio che tutti abbiano ben in mente che il nostro obiettivo è la salvezza, da raggiungere il prima possibile, per questo dobbiamo solo pensare a lavorare duro”.

Il terzo turno di campionato

