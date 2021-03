Iocolano e Marzorati riprendono i cremaschi

Sabato – ore 17.30 – al “Rigamonti-Ceppi” arriva la Pro Patria

CREMA – Si è chiusa sul 2-2 la gara del “Voltini” di Crema che ha visto opposte Pergolettese e Calcio Lecco. Con il punto odierno i blucelesti muovono la classifica e si portano momentaneamente in quarta posizione, a quota 56 punti, a +1 sul Renate che però ha all’attivo una gara in meno.

Il divario dal terzo posto occupato dalla Pro Vercelli si riduce a due punti, mentre quello dalla seconda piazza dell’Alessandria a tre lunghezze.

Avvio da incubo

La gara si mette subito in salita per i blucelesti. Nei primi dieci minuti non succede nulla di particolare; al 12′ arriva però il primo episodio chiave del match, quando il direttore di gara decreta un dubbio calcio di rigore in favore della Pergolettese a seguito di un contatto tra Cauz e Scardina. Dal dischetto calcia Varas che fa palo-gol.

Passano solamente due minuti e i padroni di casa trovano anche la rete del raddoppio: dopo un rapido contropiede Varas serve in area Scardina che non sbaglia e fa 2-0.

Il doppio colpo è difficilissimo da digerire per il Lecco. La prima reazione arriva al 25′ con Cauz che impegna Ghidotti sugli sviluppi di un corner. Poi è Iocolano a provarci ma il suo destro a giro non inquadra lo specchio di porta. Sul fronte opposto Duca calcia a lato di poco direttamente da calcio di punizione.

Reazione e pareggio

Al rientro dagli spogliatoi il Lecco ha una reazione immediata. Nel giro di un solo minuto Lora e Azzi fanno subito capire che la musica è cambiata e al 47′ i blucelesti conquistano un calcio di rigore. Iocolano si incarica della battuta dagli undici metri e accorcia le distanze.

A questo punto il forcing dei lariani è totale: al 49′ Ghidotti si deve superare per negare il pareggio ad Azzi mentre subito dopo ci prova Celjak ma il suo tiro termina centrale. Al 54′ è la volta di Mastroianni che di testa conclude a lato.

Al 65′ torna in avanti la Pergolettese e lo fa con Scardina che si procura il secondo penalty di giornata. Dopo la sostituzione di Varas il rigorista diventa Duca che però non è altrettanto bravo e spreca l’occasione calciando altissimo. Pochi minuti più tardi la formazione cremasca ha un’altra occasione per allungare ma Faini la spreca davanti a Pissardo.

Come spesso succede nel calcio da una possibile situazione si passa ad un’altra totalmente opposta. E’ il 74′ quando Marzorati anticipa tutti di testa da calcio d’angolo e pareggia i conti. Dopo la rete del pareggio Capogna calcia alto in acrobazia mentre Iocolano di testa manda la sfera fuori di poco.

Sono questi gli ultimi brividi di un match vibrante ma che nel finale non regala più altre emozioni. Negli ultimi dieci minuti il gioco si fa spezzettato e di vere occasioni da rete non se ne registrano più. La gara termina dunque sul 2-2. Ora il Lecco è atteso dal match di sabato contro la Pro Patria.

Tabellino

PERGOLETTESE-LECCO 2-2: Varas (P) al 14′, Scardina (P) al 16′, Iocolano (L) 48′, Marzorati (L) 74′



PERGOLETTESE: Ghidotti, Bariti, Panatti, Bakayoko, Villa, Ferrari (Andreoli dal 77′), Palermo, Duca, Kanis (Faini dal 59′), Scardina, Varas (Candela dal 59′). A disp.: Labruzzo, Tosi, Lamberti. All. De Paola.

LECCO: Pissardo, Celjak, Marzorati, Cauz (Merli Sala da 75′), Capoferri (Nannini dal 46′), Lora, Bolzoni (Mangni dal 68′), Marotta, Azzi, Mastroianni (Capogna dal 59′), Iocolano. A disp.: Borsellini, Malgrati, Malinverno, Nannini, Purro, Emmausso, Nesta, Haidara, Moleri. All. D’Agostino

ARBITRO: Longo di Cuneo