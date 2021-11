La capolista Sudtirol si impone 1-0 al “Rigamonti-Ceppi”

Decide un gol di Odogwu al quarto d’ora del primo tempo

LECCO – Si apre con un ko la nuova avventura di De Paola sulla panchina della Calcio Lecco.

Nel match delle 17:30, valido per la sedicesima giornata d’andata del girone A di Serie C, la capolista Sudtirol espugna il “Rigamonti-Ceppi” col risultato di 1-0. A decidere la sfida è il gol messo a segno da Odogwu al 14′.

Lecco sterile, Sudtirol cinico

In avvio di gara è la capolista a fare la partita, il Lecco si difende in modo abbastanza ordinato e prova ad agire di rimessa. L’equilibrio in campo però dura poco perchè al 14′ gli ospiti si portano in vantaggio, quando Odogwu va a segno per l’1-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione di Casiraghi.

Dopo il gol del Sudtirol il Lecco fatica a scuotersi, anzi sono ancora gli ospiti ad avere una grande chance per raddoppiare con Broh, il quale fallisce una facile occasione a porta sguarnita.

Col passare dei minuti i blucelesti iniziano a guadagnare un pò di campo, di vere occasioni da rete però non riesce a produrne. Poco prima dell’intervallo ci prova Iocolano in rovesciata ma il suo tentativo non sortisce esito.

Nella ripresa De Paola prova a scuotere i suoi con gli ingressi quasi immediati di Petrovic e Enrici. Una decina di minuti più tardi è poi la volta di Tordini e Ganz. Proprio Ganz ha una grande occasione per pareggiare i conti al 64′, con la difesa ospite che riesce a salvarsi in corner.

Dopo questa opportunità il Lecco prova a rendirsi pericoloso con alcuni calci da fermo; il Sudtirol gestisce comunque bene la pressione senza produrre più grandi azioni in fase offensiva. Si arriva così alle battute finali, nelle quali Ganz ha ancora un buon pallone per pareggiare che però manda alto.

Nei minuti di recupero non succede invece più nulla: i tre punti prendono la via dell’Alto Adige. Per il Lecco arriva ora una settimana cruciale in vista della trasferta di Piacenza che mette in palio punti fondamentali in ottica salvezza.

Tabellino

LECCO – SUDTIROL 0-1: Odogwu (S) 14′

LECCO: Pissardo, Celjak, Merli Sala, Battistini, Zambataro, Masini, Kraja (Lakti dall’80’), Lora (Enrici dal 54′), Tordini (Morosini dal 63′), Mastroianni (Petrovic dal 54′), Iocolano (Ganz dal 63′). A disp.: Ndiaye, Galli, Purro, Reda, Bia, Sparandeo, Buso. All. De Paola.

SUDTIROL: Poluzzi, De Col (Malomo dal 62′), Zaro, Curto, Davi (Fabbri dal 62′), Tait, Odogwu, Broh, Rover (Moscati dal 72′), Casiraghi (Voltan dal 72′), Fischnaller. A disp.: Meli, Vinetot, Fink, Candellone, Passarella. All.: Javorcic.

ARBITRO: Sig. Giordano sez. Novara

Classifica

SudTirol 40

Padova 33 (una partita in meno)

Renate 33

FeralpiSalò 32

Triestina 24

AlbinoLeffe 22

Juventus U23 21 (una partita in meno)

Trento 20

Pro Vercelli 20

Virtus Verona 20

Seregno 19

Fiorenzuola 19

Piacenza 17

Lecco 17

Pro Patria 16

Pergolettese (-2) 16

Mantova 15

Legnago Salus 14

Pro Sesto 13

Giana Erminio 12