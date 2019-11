I blucelesti sono chiamati al riscatto dopo il ko col Renate

Sul campo dei toscani servirà una partita perfetta per fare punti

LECCO – Prosegue l’avvicinamento della Calcio Lecco alla sfida esterna che giocherà sul terreno dell'”Ettore Mannucci” di Pontedera. In terra pisana la formazione di mister D’Agostino dovrà provare a rimediare alla sconfitta maturata nell’ultimo turno contro il Renate (0-2).

L’avversario

Al pari delle pantere neroblu, il Pontedera rappresenta un avversario di tutto rispetto. La formazione toscana occupa infatti il terzo posto della classifica, con un solo punto di ritardo dalla seconda piazza, occupata proprio dal Renate, e otto dalla capolista Monza. I granata, su 14 gare finora disputate, hanno ottenuto 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Domenica scorsa però la formazione allenata da mister Maraia è incappata in un passo falso, perdendo di misura (1-0) in casa dell’AlbinoLeffe. Il Lecco dovrà fare quindi i conti con una squadra assolutamente attrezzata e affamata di punti.

Inutile dire che il pronostico pende tutto dalla parte del Pontedera ma bisogna anche ricordare che nell’ultima trasferta affrontata, sempre Toscana (contro la Carrarese), i blucelesti sono stati capaci di ottenere una vittoria sulla quale in pochi alla vigilia avrebbero scommesso.

Le parole di mister D’Agostino

“Sappiamo bene che ci aspetta una partita molto complicata. Inoltre il fattore meteo potrebbe diventare determinante, rendendo il terreno in sintetico molto pesante. Credo che si giocherà molto sulle seconde palle e quindi dovremo essere bravi ad arrivarci per primi. In settimana abbiamo lavorato bene e ho visto una squadra in salute. Sono convinto che sapremo interpetare bene la sfida” così mister Gaetano D’Agostino nella conferenza stampa della vigilia.

I 24 convocati

D’Agostino deve rinunciare ai febbricitanti Bacci e Bastrini, oltre a Migliorini che è in fase di recupero. Questi i 24 convocati: Safarikas, Magonara, Vignati, Marchesi, Giudici, D’Anna, Malgrati, Procopio, Merli Sala, Capogna, Lisai, Scaccabarozzi, Carissoni, Maffei, Nivokazi, Nacci, Moleri, Fall, Ferrara, Pastore, Pulze, Strambelli, Negro, Bobb.