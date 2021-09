Blucelesti a caccia di continuità dopo le due vittorie consecutive

Partenza sotto le aspettative per i bresciani: quattro punti in tre giornate

LECCO – Cresce l’attesa in casa Calcio Lecco in vista della quarta giornata di campionato, che al “Rigamonti-Ceppi” vedrà i ragazzi di Mauro Zironelli affrontare la FeralpiSalò.

Sulla panchina della formazione bresciana, che a detta di molti addetti ai lavori è tra le formazione meglio attrezzate del girone “A” di Serie C, siede Stefano Vecchi, tecnico navigato con un trascorso da traghettatore sulla panchina dell’Inter e con un curriculum di tutto rispetto specialmente per i risultati conseguiti con la Primavera dei meneghini.

Il momento delle due squadre

Il Lecco si presenta alla sfida forte dei sei punti ottenuti nelle due ultime uscite. Dopo il ko all’esordio in casa della Pro Vercelli, Iocolano e compagni si sono riscattati superando in modo convincente Legnago Salus e Giana Erminio. La FeralpiSalò rappresenta ora un primo importante esame per capire le reali potenzialità del gruppo.

I bresciani dal canto loro non hanno approcciato la stagione nel migliore dei modi. La prima giornata li ha visti cadere sul terreno amico contro la Fiorenzuola (1-2), la domenica dopo è arrivato invece un successo in casa del Seregno (1-3) mentre nell’ultimo turno non sono andati oltre il pareggio nel match col Mantova (1-1).

Inoltre è di mercoledì l’eliminazione dalla Coppa Italia, a seguito della sconfitta per 3-2 al “Moccagatta” di Alessandria per mano della Juventus Under 23.

Il momento dei verdeazzurri non è dunque esattamente esaltante ma proprio per questo motivo all’ombra del Resegone è lecito aspettarsi una squadra agguerrita che vorrà vendere cara la pelle.

Il calendario

Detto dei prossimi avversari l’attenzione si sposta sul calendario, perchè tra la fine di settembre e per tutto il mese d’ottobre gli impegni saranno tanti e ravvicinati. Il Lecco tornerà in campo domenica 26 settembre a Trieste (possibilità di anticipo), mercoledì 29 sarà poi la volta della sfida interna con la Pro Patria.

Ad ottobre poi altre sei gare attendono i blucelesti: 3/10 Fiorenzuola-Lecco, 9/10 Lecco-Padova (anticipo), 17/10 Mantova-Lecco, 21/10 Lecco-Renate (turno infrasettimanale), 24/10 Pergolettese-Lecco, 31/10 Lecco-Virtus Verona.

E’ chiaro, visto il fitto calendario, come la gestione e lo stato di forma della rosa, oltre all’incognità degli infortuni, saranno determinanti in questo inizio di stagione.