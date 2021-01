Dopo i toscani i big match con Alessandria e Como

D’Anna saluta e si accasa alla Fermana; in entrata ufficializzato Masini

LECCO – Meno di ventiquattro ore e sarà di nuovo turno di campionato per la Calcio Lecco. Dopo la doppia trasferta sul campo del “Città di Gorgonzola”, dove sono maturati due pareggi contro AlbinoLeffe (0-0) e Giana Erminio (1-1), domani i blucelesti riceveranno il Livorno tra le mura amiche del “Rigamonti-Ceppi” (calcio d’inizio alle 15.00).

Inutile nascondere che il match contro gli amaranto rappresenta a tutti gli effetti uno spartiacque per la stagione di Malgrati e compagni. Al Lecco l’appuntamento con la vittoria manca ormai da troppo tempo; l’ultimo successo risale infatti al 2-0 sulla Pro Vercelli dello scorso 19 dicembre. Anche in quell’occasione si giocò all’ombra del Resegone di sabato pomeriggio. Chissà che l’analogia porti bene alla truppa di D’Agostino.

Il match di domani sarà inoltre il primo di un trittico che vedrà poi i blucelesti impegnati mercoledì 3 febbraio al “Moccagatta” di Alessandria e domenica 7, nel posticipo delle 20.30, in casa contro i cugini del Como, l’attuale capolista del girone A di Serie C.

E’ facile intuire dunque come dall’esito di queste tre sfide dipenda il campionato della Calcio Lecco. Bisogna anche ricordare che all’andata il bottino fu di 7 punti conquistati, ai quali vanno aggiunti i 3 colti nell’esordio stagionale contro la Giana Erminio.

La conferenza stampa di D’Agostino

Nella conferenza stampa della vigilia D’Agostino ha sottolineato l’importanza di questo particolare momento della stagione: “Non ci sono dubbi che domani dovremo fare una grande partita, per tornare finalmente ad ottenere un risultato importante. Siamo concentrati sul Livorno e solo dopo inizieremo a pensare alla prossima sfida. Non dovremo avere cali di tensione, voglio attenzione e furore agonistico. Fortunamente la rosa è quasi al completo per cui credo che ci saranno delle rotazioni dati gli impegni ravvicinati, ma ripeto penseremo ad Alessandria e Como solo dopo il Livorno”.

Il punto sul mercato

Per quanto concerne il calciomercato proprio oggi è arrivata l’ufficialità dell’addio di Simone D’Anna. L’attaccante, classe ’90, saluta Lecco dopo due anni e mezzo, nei quali ha maturato 68 presenze impreziosite da 20 gol e 13 assist.

Il volto nuovo in entrata è invece quello di Patrizio Masini, centrocampista scuola Genoa nato nel 2001. Masini, ancora di proprietà del grifone, arriva dalla Sambenedettese, dove nella prima parte di stagione ha collezionato 15 presenze, 2 gol e 1 assist.