Calcio Serie C. Pro Sesto corsara: il Lecco cede 2-0 al “Rigamonti-Ceppi”

Gara decisa nella ripresa dalle reti di Suagher e Bianco

Lecco troppo rinunciatario e mai veramente in partita

LECCO – E’ stato un pomeriggio amaro quello vissuto dai tifosi blucelesti accorsi al “Rigamonti-Ceppi” a sostenere la Calcio Lecco. Nella gara valevole per il quarto di campionato di Serie C infatti a spuntarla è stata la Pro Sesto. La formazione milanese si è imposta per 2-0, grazie alle marcature di Suagher (71′) e Bianco (89′).

Per la formazione di Tacchinardi si tratta del secondo ko consecutivo dopo il pesante 4-0 rimediato nel turno infrasettimanale contro il Vicenza. L’undici di Andreoletti dal canto suo conquista la prima vittoria stagionale, agganciando in classifica proprio il Lecco a quota 4 punti.

La partita

In avvio il Lecco corre subito un rischio con Stucchi che non è preciso nel rinvio e calcia addosso a D’Amico, il quale però non riesce ad approfittare della situazione. Al 5′ ci prova Capogna con un’azione sulla sinistra con Celjak che chiude bene.

La gara prosegue poi senza particolari sussulti; poco dopo il quarto d’ora Lepore finalizza un veloce contropiede ma il direttore di gara aveva già interrotto l’azione per un fuorigioco di Eusepi. Subito dopo si fa vedere Battistini con un colpo di testa da corner; la sua conclusione però è troppo centrale per poter sorprendere Del Frate.

Sul fronte d’attacco opposto gli ospiti si rendono pericolosi in due occasioni; prima Vaglica chiama in causa Stucchi, poi Gattoni crea una situazione pericolosa sulla destra che viene sbrogliata ancora una volta da Celjak.

Si arriva quindi alle battuti finali della prima frazione con Celjak che si fa vedere anche in attacco; la sua incornata da calcio d’angolo però non ha fortuna e Del Frate para senza grossi problemi. Le squadre vanno dunque al riposo col punteggio ancora fermo sullo 0-0.

La ripresa si apre con il legno colpito da D’Amico a seguito di un buco di Lepore. Dopo la grande occasione per gli ospiti, Tacchinardi prova a dare una scossa ai suoi inserendo Pecorini per Lepore e Mangni per Buso. Proprio il neoentrato Mangni al 57′ ci prova in rovesciata, con la sfera che viene deviata in corner.

Al 67′ gli ospiti si rendono pericolosi con un calcio da fermo, mentre al 70′ Stucchi è provvidenziale in uscita. Il forcing della Pro Sesto viene premiato al 71′, quando Suagher va a segno di testa per l’1-0.

La reazione dei blucelesti è immediata e produce ad una grandissima occasione per Giudici, il cui tiro viene contratto in angolo. Subito dopo Celjak calcia a botta sicura ma Del Frate si oppone alla grande. Sul ribaltamento di fronte è invece Stucchi il protagonista negando la gioia del gol del raddoppio a Bianco.

Nel finale le aquile premono alla ricerca del gol del pari ma, oltre che con qualche calcio da fermo, non riescono mai a rendersi veramente pericolosi. La gara termina poi ancor prima di quello che sarebbe potuto essere l’arrembaggio finale nei minuti di recupero, perché all’89’ Zuccon e Pecorini commettono un’ingenuità difensiva che consente a Bianco di realizzare il 2-0.

La gara si chiude qui: quella che arriva sarà una settimana sicuramente non facile per Tacchinardi e per tutto l’ambiente bluceleste.

Tabellino

LECCO – PRO SESTO 0-2: Suagher 71′, Bianco 89′

LECCO: Stucchi, Celjak, Battistini, Enrici, Lepore (Pecorini dal 53′), Lakti (Zuccon dal 65′), Maldonado (Longo dall’86’), Zambataro (Scapuzzi dal 65′), Giudici, Eusepi, Buso (Mangni dal 53′). A disp.: Burigana, Maldini, Sangalli, Stanga, Berra, Eusepi, Galli. All. Tacchinardi.

PRO SESTO: Del Frate, Toninelli, Suagher, Marzupio (Moretti dal 68′), Gattoni, Marchesi (Bruschi dal 46′), Corradi, Vaglica (Maurizii dal 79′), D’Amico (Bianco dal 63′), Capogna, Capelli. A disp.: Botti, Della Giovanna, Sala, Wieser, Moreo, Radaelli, Giubilato, Gerbi. All. Andreoletti.

ARBITRO: Sig. Rinaldi sez. Bassano del Grappa

Classifica

Pordenone 10

Padova 9

FeralpiSalò 9

Arzignano Valchiampo 8

Novara 8

L.R. Vicenza 7

Renate 7

Pro Patria 7

Sangiuliano City 6

Pergolettese 6

Pro Vercelli 5

Pro Sesto 4

Lecco 4

Juventus Next Gen 4

Mantova 3

Trento 3

Triestina 3

Virtus Verona 3

AlbinoLeffe 2

Piacenza 1