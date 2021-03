Otto positività al Covid-19 tra i cremaschi

I blucelesti torneranno in campo domenica contro la Pro Sesto

LECCO – La sfida tra Pergolettese e Lecco, in programma per mercoledì al “Voltini” di Crema, è stata rimandata a data da destinarsi a causa di otto giocatori cremaschi riscontrati positivi al Covid-19 tra il 4 e il 13 marzo.

Di seguito il comunicato emesso dalla Lega Pro:

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto

– dell’istanza documentale presentata in data 15.03.2021 dalla società Pergolettese;

– della comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – ATS VALPADANA – Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia pervenuta in data 15.03.2021, nella quale si evidenzia che ”in seguito alle 8 positività riscontrate dal 4 al 13 marzo trai i giocatori della U.S. Pergolettese 1932 srl, si configura la presenza di un focolaio in evoluzione”, in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Pergolettese Lecco, in programma mercoledì 17 marzo 2021, Stadio “Giuseppe Voltini”, Crema, venga rinviata a data da destinarsi.

Il Lecco tornerà dunque in campo domenica 21 marzo nella sfida interna contro la Pro Sesto.