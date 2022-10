Bergamaschi avanti nel primo tempo (28′) con Manconi

Pareggio bluceleste di Galli, subentrato dalla panchina, al 57′

ZANICA – Si chiude in pareggio, 1-1, la trasferta della Calcio Lecco sul terreno di gioco dell’AlbinoLeffe. I ragazzi di mister Foschi ottengono così il secondo pareggio stagionale, dopo quello dell’esordio in campionato in casa della Virtus Verona.

Ora la classifica vede i blucelesti a quota otto punti: il bilancio delle prime sei giornate del girone A di Serie C è dunque di due vittorie (entrambe ottenute in casa), due pareggi (entrambi in trasferta) e due sconfitte (una esterna e una interna).

La partita

In avvio di gara l’AlbinoLeffe si rende subito pericolosa, prima con un’incursione centrale sulla quale la difesa lecchese si salva, poi con una punizione pericolosa di Gelli che Zuccon sventa provvidenzialmente.

Il Lecco risponde poco prima del quarto d’ora, con Eusepi che chiama Pagno al suo primo intervento. Pochi minuti dopo ci prova anche Zambataro, il quale però non è preciso al momento della conclusione.

Sul fronte d’attacco opposto Melgrati risponde presente su Doumbia, ma non può nulla qualche giro di lancette più tardi, quando Manconi fa partire un preciso tiro da fuori area che vale l’1-0.

Dopo il gol subito i ragazzi di Foschi faticano a trovare la reazione, anzi è di nuovo l’AlbinoLeffe a sfiorare la seconda rete al 39′, con Melgrati che deve superarsi sulla conclusione di Gelli.

In avvio di ripresa Foschi inserisce subito Galli e Girelli in ragione di Maldonado e Zuccon. Nei primi minuti di gioco succede poco ma al 57′ Galli premia la scelta del tecnico con un grande esterno destro che riporta il punteggio in parità.

Dopo la rete dell’1-1 il Lecco ha un nuova grossa chance con Girelli, il quale però la spreca non servendo Mangni che avrebbe potuto andare alla conclusione da posizione molto invitante. L’AlbinoLeffe risponde con Cocco che chiama Girelli ad un nuovo intervento decisivo.

Al 70′ Lakti serve una bella palla in area sulla quale però nessuno riesce a concludere. Tre minuti più tardi Piccoli calcia alto da dentro l’area. Nell’ultimo quarto il ritmo cala e il gioco si fa molto spezzettato. Gli attacchi calano e di fatto di occasioni da rete non se ne registrano più. Dopo cinque minuti di recupero la gara va così in archivio sull’1-1.

Tabellino

ALBINOLEFFE – LECCO 1-1: Manconi 28′, Galli 57′

ALBINOLEFFE: Pagno, Saltarelli, Marchetti, Milesi, Gusu (N’Tube dal 74′), Doumbia (Brentan dal 61′), Gelli, Piccoli, Tomaselli, Cocco (Toma dall’86’), Manconi. A disp.: Pratelli, Facchetti, Muzio, Zoma, Conca, Rosso, Borghini, Genevier. All. Biava.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Zambataro, Maldonado (Galli dal 46′), Lakti (Ilari dall’89’), Zuccon (Girelli dal 46′), Giudici, Eusepi (Mangni dal 61′), Pinzauti (Buso dal 74′). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Rossi, Lepore. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Canci, sez. Carrara.

Classifica

Padova 12

FeralpiSalò 12

Novara 11

Pordenone 10

Arzignano Valchiampo 9

Sangiuliano City 9

Pro Patria 8

Renate 8

Lecco 8 (una partita in più)

L.R. Vicenza 7 (una partita in meno)

Pergolettese 7

Pro Vercelli 5

Juventus Next Gen 4 (una partita in meno)

Triestina 4

AlbinoLeffe 4 (una partita in più)

Pro Sesto 4

Trento 4

Virtus Verona 3

Mantova 3

Piacenza 2