Colpo grosso per l’attacco bluceleste

Il figlio d’arte arriva sul Lario in prestito dall’Ascoli

LECCO – Simone Andrea Ganz è un nuovo giocatore della Calcio Lecco. E’ arrivata in serata l’ufficialità dell’ingaggio dell’attaccante classe ’93, che approda in bluceleste dall’Ascoli con la formula del prestito.

Ganz, cresciuto nelle giovanili del Milan, in carriera ha vestito le casacche di Hellas Verona, Como, Pescara, Ascoli e Mantova. Il suo curriculum parla di 84 presenze e 22 gol in Serie B. In Serie C l’attaccante ha invece accumulato più di 100 presenze e nella passata stagione con la maglia del Mantova ha collezionato 30 presenze impreziosite da 11 reti.