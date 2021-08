Venti squadre totali di cui dieci lombarde

Trasferte in Piemonte, Emilia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli

LECCO – Il giorno della Serie C è arrivato: in attesa della definizione dei calendari, che verranno stilati questa sera a partire dalle 19.00, sono stati composti i tre gironi per la stagione 2021/2022. La Calcio Lecco, come nella scorso campionato, viene nuovamente inserita nel girone A della terze serie professionistica nazionale.

Dieci le formazioni lombarde

Metà delle squadre che compongono il raggruppamento sono lombarde: oltre ai blucelesti compaiono infatti anche AlbinoLeffe, FeralpiSalò, Giana Erminio, Mantova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Renate e Seregno.

Le restanti dieci compagini

Le altre dieci formazioni che compongono il girone sono le piemontesi Juventus U23 e Pro Vercelli, le emiliane Fiorenzuola e Piacenza, le tre venete Legnago Salus, Padova e Virtus Verona, Sudtirol e Trento per le province di Bolzano e Trento mentre la Triestina sarà l’unica formazione a rappresentare il Friuli Venezia Giulia.