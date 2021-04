Celjak pareggia i conti dopo il vantaggio di Cocco

Blucelesti attesi – mercoledì ore 15 – dal big match con la Pro Vercelli

LECCO – Dopo la sconfitta interna rimediata contro la Pro Patria e il rinvio del match contro la Pro Vercelli, la Calcio Lecco è tornata in campo questo pomeriggio al “Rigamonti-Ceppi” contro l’Olbia. Sul terreno di casa i ragazzi di D’Agostino hanno dovuti rimandare il ritorno al successo, con l’1-1 finale che ha visto i sardi portarsi in vantaggio al 71′ con Cocco e i blucelesti pareggiare i conti con Celjak al 77′.

Primo tempo a reti bianche

Nella prima frazione di gioco la partita è equilibrata. Ad andare alla conclusione per il Lecco è Mastroianni, che però prima calcia debolmente poi non inquadra lo specchio di porta. L’occasione migliore arriva al 38′, quando Iocolano si inventa una grande giocata ma trova poi l’intervento in chiusura di La Rosa che salva gli ospiti.

Nel finale di frazione l’Olbia si fa vedere dalle parti di Pissardo, prima con Pennington e poi con Udoh, ma in entrambi i casi la mira non è precisa.

Botta e risposta

La ripresa si apre con l’infortunio di Pissardo che viene rilevato da Borsellini. Al 67′ Iocolano impegna Tornaghi in un’uscita coi pugni, la sfera arriva poi ad Azzi che calcia alto. Sul fronte opposto Capoferri salva miracolosamente sulla linea un tiro di Udoh ma il gioco era fermo per la posizione di offside del giocatore sardo.

Passano due giri d’orologio e l’Olbia riesce ad ottenere il gol del vantaggio: è il 71′ quando Cocco apre il piattone e insacca alle spalle di Borsellini.

La reazione del Lecco non si fa attendere: al 77′ i blucelesti conquistano un corner sul quale Celjak svetta più in alto di tutti incornando a rete per l’1-1.

A questo punto la partita è aperta ad ogni risultato. Il Lecco prova a sfruttare a proprio favore l’inerzia legata al pareggio ma oltre ad un destro di Azzi, che termine troppo centrale per impensierire Tornaghi, non riesce a produrre vere occasioni da gol. L’Olbia ci prova invece con Gagliano ma anche in questo caso Borsellini ha vita facile. La sfida finisce dunque 1-1, con le squadre che nei minuti finali non insistono più e si dividono così la posta in palio.

La Calcio Lecco è ora attesa dalla sfida di mercoledì allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli. Domenica prossima invece a Lucca si giocherà il penultimo match della stagione regolare, che terminerà poi il 2 maggio in casa contro l’AlbinoLeffe.

Tabellino

LECCO-OLBIA 1-1: Cocco (O) 71′, Celjak (L) 77′

LECCO: Pissardo (Borsellini dal 58′), Celjak, Merli Sala, Marzorati, Capoferri, Marotta (Capogna dal 65′), Lora, Masini, Azzi, Mastroianni, Iocolano. A disp.: Malgrati, Malinverno, Nannini, Emmausso, Raggio, Bolzoni. All. D’Agostino.

OLBIA: Tornaghi, Arboleda, Emerson, La Rosa, Cadili, Pennington, Ladinetti, Occhioni (Beloni dall’85’), Biancu (Gagliano dall’85’), Ragatzu (Cocco dal 66′), Udoh. A disp.: Van der Want, Demarcus, Marigosu, Secci, Putzu, Cabras. All. Canzi.

ARBITRO: Sig. Madonia di Palermo