Il muro eretto dai toscani regge fino al 90′

Recuperato un punto al Renate ma Pro Vercelli e Pro Patria allungano

LECCO – Niente da fare per la Calcio Lecco. Dopo le due vittorie consecutive contro Como e Carrarese, i blucelesti si devono accontentare di un solo punto nel match giocato questo pomeriggio al “Rigamonti-Ceppi” contro il Pontedera.

Come era lecito aspettarsi l’undici di Maraia ha giocato per lunghi tratti sulla difensiva, con praticamente tutti gli effettivi dietro la linea della palla. Alla truppa di D’Agostino è mancato il guizzo decisivo per sfondare il muro eretto dai toscani e così al 90′ il punteggio recita 0-0.

Per quanto concerne la situazione di classifica, il Lecco cede una posizione alla Pro Patria, vittoriosa in trasferta 2-1 contro la Lucchese, scivolando al quinto posto. Guadagna due punti anche la Pro Vercelli, terza, che ieri ha battuto, sempre fuori casa, la Juventus Under 23 per 2-0.

La partita

L’inizio gara è abbastanza compassato su entrambi i fronti. All’8′ ci prova Foglia dalla distanza, per gli ospiti è invece Caponi ad andare per primo alla conclusione: sia Sarri che Pissardo rispondono presente.

Poco prima della mezz’ora arrivano le migliori occasioni del primo tempo e sono entrambe di marca bluceleste. Al 26′ Sarri si deve superare su un colpo di testa di Marzorati a seguito di un corner di Foglia; sulla ribattuta la palla arriva poi a Iocolano che calcia a botta sicura, trovando però sulla sua strada una deviazione che salva il Pontedera. Sull’angolo seguente Sarri esce a vuoto, Malgrati colpisce a rete ma non inquadra lo specchio.

Fino al 45′ di fatto non si registrano più altre azioni degne di nota. Nella ripresa l’andamento della gara non varia di molto. Il Lecco crea molto poco e, ad eccezione che con qualche calcio da fermo, non si fa mai vedere dalle parti di Sarri. Anche Pissardo non viene particolarmente impegnato, se non da un tiro improvviso di Caponi e da una conclusione dalla distanza di Milani. In ogni caso l’estremo difensore bluceleste è attento e non si fa sorprendere.

La gara si chiude dunque sullo 0-0. Ora per il Lecco sarà fondamentale recuperare le eneregie spese in vista dell’impegno di domenica al “Garilli” di Piacenza (oggi vittorioso 3-2 ad Olbia). Inevitabile che la memoria vada alla gara d’andata, quando i biancorossi si imposero 2-4, portandosi addirittura sullo 0-4.

Tabellino

LECCO – PONTEDERA 0-0

LECCO: Pissardo, Marzorati, Malgrati, Cauz, Azzi, Marotta (Emmausso dal 77′), Foglia, Lora, Nannini (Celjak dal 53′), Mastroianni (Mangni dal 53′), Iocolano. A disp.: Borsellini, Liguori, Merli Sala, Capogna, Masini, Nesta, Moleri, Raggio, Capoferri. All. D’Agostino

PONTEDERA: Sarri, Piana, Matteucci, Risaliti, Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Milani, Semprini (Benedetti dal 69′), Magrassi. A disp.: Angeletti, Bardini, Stanzani, Pretato, Vaccaro, Di Furla, Regoli, Giani). All. Maraia.

ARBITRO: Sig. Baratta di Rossano