Cauz e Iocolano ribaltano il vantaggio di Galuppini

Undicesimo risultato utile consecutivo: i neroazzurri sono nel mirino

LECCO – Ci sono vittorie in una stagione di calcio che hanno un valore doppio e ci sono momenti in cui una squadra capisce di avere tutte le possibilità per puntare in alto: si può riassumere così il pomeriggio della Calcio Lecco.

Nel turno infrasettimanale, valido per la nona giornata di ritorno del girone A di Serie C, la formazione di mister D’Agostino ha superato con un 2-1 in rimonta il Renate, ormai ex vicecapolista data la contemporanea vittoria della Pro Vercelli sulla Pergolettese (1-0) che porta i piemontesi in seconda posizione a -5 dal Como (che dovrà recuperare la sfida rinviata causa Covid contro l’Olbia).

Detto del Renate che scivola al terzo posto, il Lecco mantiene la quarta piazza allungando a +4 sulla Pro Patria (stoppata ieri sullo 0-0 dalla Pro Sesto) e mettendo nel mirino proprio i neroazzurri, che ora hanno una sola lunghezza di vantaggio sui blucelesti.

Tre punti dal peso specifico notevole

L’avvio di gara è di quelli che più complicati non si potrebbe. Dopo una prima inziativa personale di Azzi, il Renate si rende pericoloso con un tiro dalla lunga distanza di Nocciolini, prima di trovare il gol del vantaggio al 7′ con Galuppini: nell’occasione la punta fa partire un veloce contropiede, triangolando con Nocciolini prima di battere Pissardo per l’1-0.

I lariani rispondono con un colpo di testa di Iocolano, ben servito nell’occasione da Marotta, sul quale Gemello è bravo ad allungarsi deviando in angolo. Al 25′ il Renate sfiora il raddoppio quando Merletti svetta più in alto di tutti da corner e incora colpendo il montante. Sulla ribattuta Nocciolini ribadisce in rete ma il direttore di gara annulla la rete per fuorigioco.

Al 36′ è invece il Lecco ad andare vicinissimo al gol del pareggio. Capogna e Azzi scambiano alla grande con quest’ultimo che di mancino non timbra il cartellino per una questione di centimetri. E’ questa l’ultima emozione di un primo tempo combattuto ma anche molto vivace dal punto di vista del gioco.

In avvio di ripresa gli ospiti colpiscono un altra traversa; questa volta ad andare vicino al 2-0 è Galuppini direttamente da calcio di punizione. I blucelesti ci provano con Foglia ma il suo destro è troppo centrale per sorprendere Gemello.

A venti minuti dalla conclusione D’Agostino prova a scuotere i suoi con gli ingressi di Masini e Mangni, che rilevano Merli Sala e Capogna. In precedenza Liguori aveva invece preso il posto di Marotta.

Finale da favola

Si arriva dunque alle battute finali del match col Renate avanti 1-0. Al 79′ Kabashi sfiora l’incrocio dei pali con una gran punizione ma due minuti più tardi è il Lecco ad andare a segno. E’ l’81’ quando una punzione di Foglia pesca Cauz che di testa realizza l’1-1.

A questo punto i blucelesti capiscono che possono puntare anche all’intera posta in palio e all’85’ creano una grandissima occasione da rete. Mangni serve con un tiro-cross Liguori, che però non è abbastanza lucido e sciupa l’occasione con la porta praticamente sguarnita.

Il gol è comunque nell’aria e infatti prontamente si materialiazzi tre giri d’orologio più tardi. Protagonista è ancora Cauz che recupera un gran pallone prima di servire Iocolano, il quale fa partire uno splendido diagonale che non lascia scampo a Gemello ma fa invece gioire l’intero popolo bluceleste.

Inutile aggiungere che una vittoria come quella di oggi ha un valore specifico davvero notevole. Ora il Lecco ha messo nel mirino il Renate, mentre il distacco dalla Pro Vercelli è sempre di tre punti. Il Como invece al momento è avanti cinque lunghezze, anche se come detto in apertura i cugini hanno una gara da recuperare.

Tabellino

LECCO – RENATE 2-1: Galuppini (R) 7′, Cauz (L) 81′, Iocolano (L) 88′

LECCO: Pissardo, Celjak, Cauz, Marzorati, Azzi, Foglia, Marotta (Liguori dal 57′), Iocolano, Merli Sala (Masini dal 72′), Capogna (Mangni dal 72′), Bolzoni (Lora dall’84’). All. D’Agostino.

RENATE: Gemello, Merletti, Ranieri (Santovito dal 90′), Maistrello, Anghileri, Kabashi, Nocciolini, Galuppini (Marano dal 69′), Rada, Damonte, Possenti. All. Diana.

ARBITRO: Sig. Moriconi di Roma 2