I neroazzurri si impongono coi gol di Giovinco e Maistrello

I blucelesti non sfruttano la superiorità numerica dovuta al rosso rimediato da Damonte al 39′

MEDA – Una brutta Calcio Lecco cede 2-0 al Renate nell’anticipo del sabato giocato al “Città di Meda”. Per i blucelesti si tratta del quinto turno consecutivo senza vittorie (due pareggi e tre sconfitte).

La vittoria all’ombra del Resegone manca ormai dallo scorso 11 ottobre, il giorno del 3-0 sul Como. Dopo il derby stravinto però la squadra ha subito una chiara involuzione, ottenendo solamente due punti negli ultimi cinque turni disputati, grazie ai pareggi contro Carrarese e Juventus U23.

La partita: il Renate passa con un gol per tempo

Nel primo tempo i padroni di casa partono subito forte pressando a tutto campo. La prima occasione capita a Esposito che però si fa recuperare dalla difesa bluceleste. Al 7′ Bertinato è chiamato ad un’uscita su Galuppini, mentre sul fronte opposto sono Capogna e Purro a rendersi pericolosi.

Al quarto d’ora Gemello interviene male su un traversone dalla sinistra e per poco l’attacco lecchese non riesce ad approfittarne. Il punteggio si sblocca invece pochi minuti più tardi: è il 27′ quando Giovinco, approfittando di un errore di Marotta in fase d’uscita, recupera palla e fa partire una traiettoria perfetta che non lascia scampo a Bertinato.

Dopo il gol subito l’unica occasione veramente importante del Lecco è una conclusione in acrobazia di Giudici che per poco non centra lo specchio della porta. Al 39′ viene inoltre espulso Damonte per un fallo da ultimo uomo su Mastroianni. La conseguente punizione dal limite di Purro è però troppo centrale per poter impensierire Gemello.

Nella ripresa, nonostante la superiorità numerica del Lecco, la sostanza non cambia. Anzi dopo solamente quattro giri di lancette Maistrello trova il raddoppio al termine di un’azione insistita.

D’Agostino prova a scuotere i suoi con gli innesti di Mangni, D’Anna e Capoferri ma la reazione non arriva. Capogna ci prova al 55′ con una girata che termina fuori di poco ma dopo questa occasione non ne seguono altre. Al 70′ i blucelesti recriminano per un tocco di mano in area brianzola sul quale il direttore di gara lascia proseguire.

Si arriva quindi alle battute finali, nelle quali prima Capogna spreca una buona occasione, poi Kabashi si vede negare il possibile 3-0 dal montante. La gara si chiude sul 2-0 per il Renate e per il Lecco è notte fonda.

Tabellino

RENATE – LECCO 2-0: Giovinco 27′, Maistrello 49′.

RENATE: Gemello, Silva, Damonte, Guglielmotti (Merletti dall’89’), Anghileri, Giovinco (Possenti dal 55′), Ranieri, Rada, Esposito, Galuppini (Kabashi dall’81’), Maistrello (Sorrentino dall’89’). A disp.: Bagheria, Marafini, Santovito, Fischetti, Lakti, Confalonieri, De Sena, Marano. All. Diana.

LECCO: Bertinato, Merli Sala (Capoferri dal 52′), Malgrati, Celjak, Nesta, Marotta, Galli, Giudici (D’Anna dal 52′), Purro (Moleri dal 69′), Capogna, Mastroianni (Mangni dal 52′). disp.: Pissardo, Marzorati, Del Grosso, Lora, Porru, Haidara, Raggio, Bolzoni. All. D’Agostino.

ARBITRO: D’Ascanio di Ancona