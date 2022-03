A decidere la sfida è la rete di Danti ad inizio ripresa

La marcia dei blucelesti si arresta dopo quattro vittorie consecutive

VERONA – Pomeriggio amaro per la Calcio Lecco: dopo quattro successi consecutivi le aquile interrompono bruscamente la propria corsa cadendo sul terreno di gioco della Virtus Verona. A decidere la sfida è la rete realizzata da Danti al 56′.

Al di là del risultato negativo in sè, a far specie è il modo in cui questo è maturato: quest’oggi gli uomini di mister De Paola non sono stati di fatto mai in partita e anche dopo la rete subita è mancata una reazione, almeno nervosa, per cercare di ottenere punti.

La partita

L’avvio di gara fa subito capire che non sarà giornata per i blucelesti: la Virtus Verona non concede spazi e il Lecco fatica a costruire azioni offensive. Per i veneti il più attivo è Halfredsson, che al 21′ su calcio da fermo costringe Pissardo a smanacciare in uscita.

Poco minuti più tardi è Pellacani a rendersi pericoloso con un colpo di testa che termina alto non di molto. Alla mezz’ora torna a farsi vedere Halfredsson su calcio di punizione; anche in questo caso la sfera termina di poco a lato della porta difesa da Pissardo.

Nel finale di frazione il Lecco ha un sussulto con un paio di calci da fermo che però non portano a nulla.

In avvio di ripresa i padroni di casa partono forte: sia Marzorati che Merli Sala sono costretti agli straordinari per evitare grossi guai.

Al 54′ proprio Merli Sala si rende pericoloso in proiezione offensiva ma due minuti più tardi ecco la doccia gelata: Nesta commette un errore in fase difensiva con Danti che si trova libero di colpire a rete per l’1-0 dei veneti.

Dopo il gol subito ci si aspetterebbe la reazione del Lecco ma questa non arriva. Anzi è la Virtus Verona a proporsi nuovamente in avanti con Nalini; Pissardo comunque è attento e risponde presente.

De Paola ci prova inserendo forze fresche ma i risultati non sono quelli sperati. La gara di fatto prosegue senza più sussulti. I padroni di casa ci provano ancora con Zarpellon, poi nell’ultimo quarto d’ora si limitano ad amministrare il vantaggio senza comunque rischiare mai nulla.

Il Lecco dal canto suo è praticamente inesistente in fase offensiva e ne consegue che al termine del recupero la gara scorra via fino al 95′ senza più emozioni. I tre punti vanno alla Virtus Verona. Ora le aquile dovranno resettare in vista di mercoledì 16 marzo – ore 18:00 – contro la Juventus Under 23.

Tabellino

VIRTUS VERONA – LECCO 1-0: Danti 56’

VIRTUS VERONA: Sibi, Daffara, Cella, Pellacani, Lonardi, Amadio (dal 78′ Arma), Hallfredsson, Nalini (dal 66′ Zarpellon), Faedo (dal 72′ Munaretti), Marchi (dal 78′ Zugaro), Danti (dal 78′ Priore). A disp.: Giacomel, Mazzolo, Danieli, De Rigo, Vesentini, Tronchin, Zigoni. All. Fresco.

LECCO: Pissardo, Nesta, Merli Sala, Marzorati, Sparandeo, Giudici (dal 59′ Buso), Kraja (dal 66′ Lakti), Masini, Vasic (dal 66′ Lora), Nepi (dal 59′ Petrovic), Ganz (dal 75′ Italeng). A disp.: Libertazzi, Ciancio, Enrici, Capoferri, Morosini. All. De Paola.

ARBITRO: Sig. Baratta sez. Rossano Calabro.

Classifica

Sudtirol 73

Padova 66

FeralpiSalò 55

Renate 54

Triestina 47

Lecco 47 (una partita in più)

Juventus U23 46

Pro Vercelli 44

Piacenza 39

AlbinoLeffe 37

Virtus Verona 35 (una partita in più)

Mantova 34

Fiorenzuola 33

Trento 31

Pro Sesto 29

Pro Patria 29

Pergolettese (-1) 28

Seregno 26

Legnago Salus 26

Giana Erminio 26