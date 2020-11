Mangni regala i tre punti dopo cinque turni senza vittorie

Primo tempo guardingo, ripresa all’attacco fino al gol da tre punti

LECCO – Torna finalmente il sorriso in casa Calcio Lecco. Dopo il periodo no, fatto di due pareggi e tre sconfitte in cinque turni, i blucelesti ritrovano il feeling con la vittoria battendo 1-0 il Novara al “Rigamonti-Ceppi”.

Protagonista della serata è Mangni, l’autore della rete da tre punti. Oltre ai meriti del marcatore va rimarcata l’ottima prova generale dei ragazzi di mister D’Agostino, che hanno saputo ben interpretare una partita dai due volti, con un primo tempo molto attento ma con pochissimi spunti offensivi e una ripresa fatta invece di pressing a tutto campo e azioni in attacco a ripetizione fino al gol decisivo del numero 10 bluceleste.

La partita

L’avvio di gara è combattuto ma le occasioni da rete scarseggiano. Il Lecco prova a farsi vedere con Mangni, la cui conclusione è forte ma troppo centrale per poter sorprendere Lanni. Sul fronte d’attacco opposto Zigoni si rende molto pericoloso sugli sviluppi di un corner, con Galli che è provvidenziale nel salvare sull’attaccante piemontese.

Al quarto d’ora il Novara è di nuovo dalle parti di Pissardo: questa volta l’iniziativa è di Piscitella, che serve alla perfezione in area Natalucci, il quale di testa sfiora il vantaggio. Al 26′ ci prova anche Bove, con un’azione personale, la cui conclusione termina sull’esterno della rete, con Pissardo comunque ben posizionato e in controllo della traiettoria.

Si arriva quindi al 40′, quando Capogna fa partire un potente tifo da fuori area, dopo una doppia finta, che fa gridare al gol i pochi autorizzati in tribuna: la punta però deve fare i conti con la sfortuna perchè la splendida conclusione termina la sua corsa centrando in pieno il montante.

Nella ripresa i blucelesti partono col piede sull’acceleratore. Il primo tiro è di Mangni ma la mira non è delle migliori. Poi è Nesta a rendersi protagonista con un cross tagliato, che però nessun compagno riesce a correggere verso la porta difesa da Lanni. Subito dopo si fa vedere D’Anna ma anche la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta.

Il forcing del Lecco viene premiato al 75′. Assoluti protagonisti dell’azione del gol sono gli uomini del tridente, i quali imbastiscono e concretizzano un’azione in verticale da manuale del calcio: Mangni prende palla sulla trequarti e serve D’Anna, l’11 verticalizza di prima intenzione su Capogna che con un tocco preciso agisce di sponda smarcando l’accorrente Mangni, il quale è freddo, a tu per tu con Lanni, nel siglare l’1-0.

Dopo la rete del vantaggio i ragazzi di D’Agostino gestiscono senza particolari problemi la partita ma all’86’ D’Anna riceve un rosso diretto per un intervento in gioco pericoloso, scomposto ma non cattivo, il quale a detta di molti viene giudicato in maniera troppo eccessiva dal direttore di gara.

Ne consegue che negli ultimi minuti il Novara tenti il tutto per tutto e che il recupero diventi una sofferenza. Infatti nel terzo dei sei minuti concessi dal quarto uomo gli azzurri vanno vicinissimi al pareggio con Cisco. La fortuna però questa volta è dalla parte della Calcio Lecco, tanto é vero che la sfera sfiora di pochi centimetri il palo per poi terminare sull’esterno della rete.

La gara si chiude dunque sull’1-0 in favore dei blucelesti, ora attesi dalla trasferta di Grosseto (domenica, calcio d’inizio alle 15).

Tabellino

LECCO – NOVARA 1-0: Mangni 75′.

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Malgrati, Celjak, Nesta, Galli (Marotta dal 46′), Bolzoni, Capoferri, D’Anna, Capogna (Mastroianni dall’85’), Mangni. A disp.: Bertinato, Bonadeo, Lora, Del Grosso, Porru, Haidara, Moleri, Raggio. All. D’Agostino.

NOVARA: Lanni, Sbraga, Migliorini, Bove, Piscitella (Bianchi dal 73′), Collodel, Buzzegoli, Firenze, Natalucci (Lamanna dal 63′), Lanini (Cisco dal 63′), Zigoni (Tordini dal 63′). A disp.: Spada, Desjardins, Zunno, Pagani, Bellich, Rusconi, Colombini. All. Mandelli (Marcolini squalificato)

ARBITRO: Sig. Maranesi di Ciampino