Calcio. Un”super” Lecco affonda il Novara al Rigamonti Ceppi (3-1)

Grande vittoria casalinga per la Calcio Lecco in campo contro il Novara

Prima Ilari e Buso nei primi minuti, poi Bunini nella ripresa. Agli avversari non basta il gol di Urso per rientrare in partita

LECCO – Sono bastati otto minuti di gioco per fare gli “onori di casa” e far capire agli ospiti che al Rigamonti Ceppi non sarebbe stata una passeggiata di piacere: così, un Lecco decisamente emozionante ha aperto il match di sabato pomeriggio contro il Novara, con due reti arrivate a distanza di quattro minuti l’una dall’altra, segnate rispettivamente da Carlo Ilari e Nicolò Buso.

Emozioni che non si sono limitate ai primi frammenti di gara, diverse sono state infatti le occasioni per i blucelesti che hanno tenuto sotto pressione gli avversari per tutto il match. Prima del ventesimo sono di nuovo con Ilari di testa e ancora uno scatenato Busi a sfiorare il gol in contropiede, poi è Lorenzo Pinzauti a provarci per due volte.

Nella ripresa il Novara alza la testa e al nono minuto è Oliver Urso a buttarla nella porta del Lecco ma non basta: al diciannovesimo, il portiere Axel Desjardins del Novara viene espulso dopo una brutta reazione sul fallo di Pinzuati che poco dopo lascia il posto in campo a Cristian Bunini ed è quest’ultimo a rendersi subito protagonista segnando il terzo centro per il Lecco.

Una bella rivincita dopo il risultato di Seregno, la scorsa domenica, che ha visto i lecchesi cadere per una rete sul campo del San Giuliano City. Del resto, i blucelesti ci stanno abituando a sorridere nelle sfide casalinghe, meno in trasferta. Tanto basta per restare nella zona alta della classifica e questi tre punti conquistati sono sicuramente preziosi.

TABELLINO

LECCO: Melgrati, Celjak (Bianconi dal 82′), Battistini, Enrici; Giudici, Zuccon (Lakti dal 82′), Ilari, Girelli, Zambataro (Lepore dal 57′); Buso (Tordini dal 82′), Pinzauti (Bunino dal 75′). All. Luciano Foschi.

NOVARA: Desjardins , Benalouane (Galuppini dal 13′), Bonaccorsi, Illanes, Ciancio, Calcagni (Marginean dal 69′), Ranieri, Rocca, Urso, Spalluto (Pellagotti dal 69′), Vuthaj. All. Marco Marchionni.

ARBITRO: Samuele Andreano di Prato coadiuvato da Nicola Morea di Molfetta, Gianluca Scardovi di Imola, Umberto Spedale di Palermo.

NOTE: espulso Desjardins (N) ammoniti Enrici (L) Ilari (L), Bonaccorsi (N), Urso (N), Pinzauti (L), Rocca (N), Marginean (N)