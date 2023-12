Calendario provinciale invernale Fidal, si parte con gli studenteschi

COMO – Diramato il calendario provinciale invernale Fidal. Si parte il 12 gennaio a Oggiono con la corsa campestre studenteschi 2° grado (superiori). Il 14 gennaio parte la 19^ edizione del Trofeo Lanfritto Maggioni, 1^ giornata a Cassago Brianza (in gara anche un cross corto dagli Allievi fino ai Master). Il 15 gennaio a Calolzio la corsa campestre con gli studenteschi 1° grado (medie).

Il 20 gennaio a Oggiono 2^ prova del Trofeo Brianzolo corsa campestre (Juniores/Promesse/Seniores/Master), il 4 febbraio la 2^ prova del Trofeo Lanfritto Maggioni ad Albate (in gara anche gli Esordienti 5/8 e dagli Allievi fino ai Master), il 18 febbraio a Casnate con Bernate 2^ prova del trofeo Lanfritto Maggioni (Esordienti 10) (in gara anche gli Esordienti 5/8 e dagli Allievi fino ai Master) e valido per il campionato provinciale a staffetta per i Ragazzi e Cadetti 3x1000m.

Il 3 marzo a Lecco la XVII edizione della Lecco City Half Marathon, il 10 marzo a Erba la 3^ prova del trofeo Lanfritto Maggioni (in gara anche gli Esordienti 5/8 e dagli Allievi fino ai Master), a chiudere il 17 marzo a Cortenova la manifestazione regionale del Meeting Regionale di corsa campestre dai Ragazzi fino ai Cadetti (in gara fuori per gli Esordienti 10). Sempre a Mariano Comense, tutte le gare dei lanci.

Si parte il 27 e il 28 gennaio con il Campionato Italiano Invernale Giovanile e Assoluti 1^ prova regionale, l’11 febbraio il campionato Italiano Invernale Giovanile Assoluti 2^ prova Regionale, il 2 e il 3 maggio il campionato regionale individuali (lancio del martello, getto del peso, il lancio del giavellotto, il lancio del disco per tutti dai Cadetti/e, Allievi/e).