Campestre. A Erba oltre mille atleti per la 3^ prova del Trofeo Lanfritto-Maggioni

Gara valida per il Campionato Provinciale a staffetta Ragazzi/e e Cadetti/e

Doppio titolo provinciale al Cortenova nelle staffette Ragazze e Cadetti

ERBA (CO) – Domenica scorsa, organizzata dal Us San Maurizio al percorso parco privato Giorgetta, si è svolta la 3^ prova del Trofeo Lanfritto Maggioni. Ben 1.183 atleti in gara, dagli Esordienti 5 fino ai Master, le categorie Ragazzi e Cadetti hanno corso per il Campionato Provinciale a staffetta 3x1000m.

Tra gli Esordienti 5/8 al via ben 242 piccoli atleti (110 gli Esordienti 8 maschile), negli Esordienti 10 per il Trofeo Lanfritto-Maggioni hanno corso ben 154 atleti F/M, nelle staffette ben 68 terne. Nelle Ragazze vince il titolo il Cs Cortenova, 2^ l’Atl Cassago; tra i Ragazzi 2^ l’Atletica 87 Oggiono e 3^ l’Atletica Cassago; per la categoria Cadette/i 2^ la Polisportiva Mandello al femminile e al maschile vincono i Cadetti del Cs Cortenova.

Per il trofeo Lanfritto Maggioni, nella terza tappa, ha corso solamente la categoria Esordienti 10: con 204 punti vince il Team Pasturo, al secondo posto l’Atletica Mariano Comense con 200 punti, al terzo posto l’Us Albatese con 173 punti.

Nella classifica progressiva del trofeo il Lieto Colle continua a restare in testa con 1842 punti, al 2° posto il Gs Bernatese con 1127 punti, al 3° posto l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 1067 punti. Le altre squadre lecchesi: 5° posto Polisportiva Mandello con 917 punti, 6° posto Atletica 87 Oggiono con 912 punti, 7° posto Cs Cortenova con 909 punti, 8° posto Atletica Cassago con 905 punti, 13° posto Up Missaglia con 612 punti, 14° posto Atletica Merate Promoline con 597 punti, 15° posto Team Pasturo con 591 punti, 17° posto Premana con 588 punti, 26° posto Osa Org Sportivi Alpinisti con 217 punti, 31° posto Us Derviese con 35 punti, 32° posto Polisportiva Cernuschese con 34 punti, 33° posto Polisportiva Bellano con 31 punti.

Tre gare Assolute

Tra le Allieve vince Alice Dell’Oro (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), al maschile Giordano Contigiani (Gs Bernatese). Nella gara Assoluta vince Giada Feloi (Atletica Alto Lario), al maschile Andrea Casati (Merate Atletica Promoline).

I vincitori di ogni gara e i lecchesi nella top ten

Esordienti f

1^ Lucia Rusconi (Pol Colverde), 3^ Cristina Gianola (Premana), 9^ Arianna Panzeri (Atl Cassago).

1° Diego Salvi (Atl Alto Lario), 2° Marcello Saini (Up Missaglia), 4° Simone Bergamini (Team Pasturo), 5° Diego Formenti (Merate Atl Promoline), 6° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 8° Matteo Pezzuolo (Up Missaglia).

1^ Alice Dell’Oro (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Serena Gianola (Premana), 8^ Laura Locatelli (Premana).

1° Giordano Contigiani (Gs Bernatese), 4° Luca Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8° Tommaso Maria Pozzoli (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10° Gabriele Mazzocchi (Merate Atl Promoline).

1^ Giada Feloi (Atl Alto Lario), 2^ Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Clarissa Boleso (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Maria Fazzini (Premana), 8^ Elena Brenna (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9^ Serena Gianola (Premana).

1° Andrea Casati (Merate Atl Promoline), 3° Dionigi Gianola (Us Malonno), 6° Juri Marelli (Osa Org Sportivi Alpinisti), 9° Alessandro D’Abbrusco (Merate Atl Promoline), 10° Flavio Tornaghi (Merate Atl Promoline).

I podi del Campionato Provinciale a staffette e tutte le società lecchesi

Ragazze

1^ Cs Cortenova (Matilde Spano, Elena Malugani, Chiara Arrigoni), 2^ Atl Cassago (Ginevra Papa, Martina Magni, Nicole Barzaghi) 3^ Gs Bernatese (Adrienne Bellù, Alessia Iannaccone, Alice Chicco), 4^ Atl Lecco Colombo Costruzioni, 6^ Atl 87 Oggiono, 7^ Premana, 12^ Pol Mandello, 15^ Merate Atl Promoline, 20^ Atl Cassago, 21^ Pol Libertas Cernuschese, 24^ Atl 87 Oggiono.

1° Ag Comense (Noah Pelis, Teodur Prilipceanu, Samuele Moluloud), 2° Atl 87 Oggiono (Nicolò Perego, Davide Spreafico, Edoardo Cattaneo), 3° Atl Cassago (Luca Colombo, Samuele Cento, Claudio Tagliaferri), 5° Merate Atl Promoline, 7° Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8° Atl 87 Oggiono.

1^ Lieto Colle (Francesca Bugassi, Sveva Maggi, Sofia Grisoni); 2^ Pol Mandello (Ester Sossai, Anna Riva, Alessia Colombo), 3^ Atl Alto Lario (Argentina Necchi, Chiara Onofri, Letizia Tarabin), 5^ Atl Lecco Colombo Costruzioni, 8^ Atl 87 Oggiono, 11^ Up Missaglia, 13^ Atl Lecco Colombo Costruzioni, 16^ Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Cs Cortenova (Federico Pellizzaro, Riccardo Longoni, Diego De Lorenzi), 2° Lieto Colle (Alessandro Sartori, Leon Puliatti, Pietro Sirco), 3° Cantù Atletica (Stefano Foriglio, Federico Viganò, Andrea Camagni), 5° Premana, 6° Merate Atl Promoline, 7° Atl Lecco Colombo Costruzioni.