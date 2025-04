Campestre. Campionato italiano Csi: Cortenova, Pasturo e Alto Lario vincono la staffetta Giovanile

26^ edizione del tricolore Csi, la staffetta delle regioni

Al terzo posto la staffetta Assoluta femminile con Alto Lario, Pasturo e Gp Santi

MEL (BL) – Domenica mattina, con lo “Staffettone”, si è conclusa la 26^ edizione del Campionato Nazionale Csi di corsa campestre che sabato mattina aveva visto le gare individuali. Nella staffetta cinque atleti per le categorie Giovanile (Esordienti, Ragazzi, Cadetti) prima al femminile e successivamente al maschile per il percorso più piccolo con 850m. Le categorie Assolute (Allievi fino ai Veterani B) hanno corso sul percorso più grande con 1200m.

850 atleti per 168 staffette, 100 quintetti nel Giovanile, 68 quintetti negli Assoluti. Gloria per il quintetto giovanile maschile lombardo capace di vincere con Lorenzo Guido (Team Pasturo), Luca Tunesi (Atl Alto Lario), Riccardo Andor Longoni, Mirco Pellizzaro, Nicola Spano (Csc Cortenova) con 12’35”2 battendo in volata il quintetto del Belluno A con 12’36”6.

Altra medaglia è quella della squadra Assolta femminile con Camilla Valsecchi (Team Pasturo), Giorgia Fascendini (Gp Santi Nuova Olonio), Elisa Tarca, Sofia Tarca, Giada Feloi (Atl Alto Lario), terza classificata con 20’44”1, a vincere le atlete del Belluno con 19’51”1, sfiorano il podio le atlete del Csc Cortenova 4^ con 21’08”2.

Tutti i vincitori delle quattro gare e tutte le staffette con i lecchesi in gara

Giovanile femminile

1^ Trentino A 14’12”8, 6^ Chiara Arrigoni, Matilde Spano, Mariachiara Combi, Chiara Magni, Maissara Iwena 15’04”8 (Csc Cortenova), 14^ Anna Colombo, Anna Rigonelli, Silvia Marzitelli, Viola Colombo, Lavinia Origo 16’05”4 (Virtus Calco), 27^ Giulia Fazzini, Giada Beretta, Emily Corvi, Arianna Simeone, Arianna Loshi 17’20”5 (As Premana, Us Derviese, Atl Alto Lario), 39° Linda Galbusera, Karol Mandelli, Martina Vaglietti, Zoe Vertemati, Elena Malugani 17’41”7 (Virtus Calco, Csc Cortenova), 43^ Camilla Beretta, Serena Bonacina, Agnese Spano, Chiara Magni, Erika Polvara 17’53”2 (Virtus Calco, Csc Cortenova), 50^ Cecilia Giovenzana, Nicole Brioschi, Dina Poshtaritsa, Yelyza Poshtaritsa, Lara Serena Magni 18’43”3 (Pol Bernate), 54° Giorgia Fumagalli, Nora Galbusera, Camilla Viscardi, Letizia Bonfanti, Giada Bonin 19’05”3 (Virtus Calco), 55^ Matilde Dozio, Greta Magni, Anita Colombo, Leila Crotti, Gaia Frigerio 19’27”7 (Virtus Calco). Giovanile maschile

1° Lorenzo Guido, Luca Tunesi, Riccardo Endor Longoni, Mirco Pellizzaro, Nicola Spano 12’35”2 (Team Pasturo, Atl Alto Lario, Csc Cortenova), 5° Diego De Lorenzi, Federico Pellizzaro, Rayane Matrane, Andrea Malugani, Filippo Gardiman 13’32”0 (Csc Cortenova, Atl Alto Lario), 13° Mattia Bonfanti, Riccardo Ghezzi, Riccardo Perego, Tommaso Casati, Tommaso Scalambra 15’09”5 (Virtus Calco), 27^ Tommaso Novati, Riccardo Merlo, Thomas Tosello, Nicolas Mantovani, Alessandro Torriani 16’32”7 (Pol Bernate, Lieto Colle), 31° Pietro Lombardi, Tommaso Zuffetti, Mattia Scamozzi, Simone Lombardi, Francesco Acaglioni 16’56”0 (Centro Olimpia Piatedo, Virtus Calco), 32° Lorenzo Cesana, Joaquin Alexander Garay Condor, Giuseppe D’Elia Lorenzo Botte, Daniele Nucara 17’05”3 (Pol Bernate), 35° Michele Magni, Valentino Fontana, Francesco Gianola, Pietro Combi, Noel Messana 17’13”3 (Csc Cortenova, Us Derviese), 38° Gabriele Arnoldi, Matteo Di Stefano, Francesco Guglielmo, Mathias Colombo, Giorgio Garreffa 17’52”9 (Pol Valvarrone, Lieto Colle), 39° Christian Galbusera, Samuele Villa, Gregorio Colombo, Dario Ghislandi, Gioele Idili 17’53”6 (Virtus Calco). Assolute femminili

1^ 19’51”1 (Belluno), 3^ Elisa Tarca, Camilla Valsecchi, Sofia Tarca, Giorgia Fascendini, Giada Feloi 20’44”1 (Atl Alto Lario, Team Pasturo, Gs Santi Nuova Olonio), 4^ Alessia Bergamini, Serena Mascheri, Arianna Buzzoni, Caterina Ciacci, Ilaria Artusi 21’08”3 (Csc Cortenova), 8^ Letizia Oltolini, Angela Locatelli, Elisa Menatti, Silvia Invernizzi, Maria Gianola 22’02”2 (Us Derviese, As Premana, Csc Cortenova), 17^ Carolina Fazzini, Elisabetta Arrigoni, Clara Spano, Sabrina Invernizzi, Vittoria Busi 24’56”2 (As Premana, Csc Cortenova), 21^ Ilaria Ravasi, Eugenia Casati, Milena Benedetti, Monia De Rocchi, Anna Preda 26’20”5 (Virtus Calco, Csc Cortenova), 22^ Maria Chiara Martinelli, Sara Monzardo, Maria Tiziana Vertemati, Marta Piantelli, Francesca Gennaro Selvaggio 26’49”8 (Pol Bernate). Assoluti maschili

1^ 16’04”9 (Belluno), 6° Giulio Mascheri, Giovanni Malugani, Alessandro Cantù, Dario Rigonelli, Stefano Villa 17’43”2 (Csc Cortenova, Virtus Calco), 21° Marco Piazza, Daniele Valsecchi, Gianni Codega, Carlo Benedetti, Luca Doniselli 19’40”7 (Csc Cortenova), 26° Daniele Gianola, Giovanni Combi, Marco Mascheri, Simone Bizzi, Alex Fazzini 20’42”6 (Csc Cortenova, Virtus Calco, As Premana), 35° Simone Monzardo, Maurizio Sperotto, Paolo Amatori, Massimo Cappellotto, Giosuè Brazzale 22’19”5 (Pol Bernate), 41° Massimiliano Spano, Walter Andreotti, Attilio Castagna, Livio Riva, Alfonso Flavio Maggi 23’49”3 (Csc Cortenova, Virtus Calco), 43° Matteo Cesana, Saverio Gennaro Selvaggio, Angelo Corsaro, Antonio La Selva, Carlo Bonini 26’25”9 (Pol Bernate).