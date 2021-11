Campestre. Konjoneh Maggi vince a Levico Terme e punta dritto agli europei

Buona la prima per il mezzofondista lecchese nella prova di selezione

Ottimo inizio nel cammino verso la competizione continentale in programma il 12 dicembre a Dublino

LEVICO TERME (TN) – E’ iniziato ieri mattina il cammino che darà le indicazioni al settore tecnico nazionale sugli atleti da convocare per i prossimi campionati europei di cross, in calendario il 12 dicembre a Dublino. Tre gare di selezione in programma, oltre alla prima che si è disputata domenica sui prati di Levico Terme con il Cross della Valsugana, domenica prossima a Osimo (AN) nel contesto del Cross della Val Musone ci sarà la seconda, mentre a Trieste nel Carsolina Cross del 21 novembre si chiuderà il discorso qualificazioni con gli atleti a disputare la terza e ultima giornata.

Netto successo tra gli Under 20 per Konjoneh Maggi

6km di gara e 18’59” il tempo segnato dal cronometro al passaggio sotto il traguardo per il nostro Konjoneh Maggi, un successo limpido ottenuto con 10” di vantaggio su Masresha Costa dell’Atletica Brugnera Friulintagli e con 11” di vantaggio su Nicolò Gallo dell’Atl Alba. Un successo che proietta il lecchese allenato da Maria Righetti tra i favoriti a indossare la maglia azzurra in occasione dei campionati europei.

Bene anche l’allievo Mattia Adamoli 7° a 31” dalla testa

Molto bene anche l’altro lecchese presente: Mattia Adamoli per l’Us Derviese ha gareggiato assieme agli Juniores pur essendo ancora Allievo, ha provato a sua volta a giocarsi le sue carte per la maglia azzurra tra gli Under 20, alla fine con 19’30” arriva settimo (3° tra gli Allievi) e non sfigura, anche se per la maglia azzurra sicuramente è un risultato non sufficiente.

A Morbegno vittoria di Mattia Sottocornola, seconda Elisa Pastorelli

Era stata rinviata per le proteste dei commercianti che a detta loro sarebbero stati danneggiati dalla chiusura del centro storico per permettere lo svolgimento della corsa nazionale su strada di 10km inizialmente programmata sabato 21 agosto. Ora, cin la stagione turistica alle spalle, le gare hanno potuto svolgersi regolarmente. Prima le categorie giovanili a cui non ha partecipato nessun atleta lecchese anche a causa della concomitanza con le gare di pasturo del trofeo Ambrogio Aliprandi. Dopo le gare giovanili, è toccato alle categorie Assolute in un’unica gara di 10km che ha visto la partecipazione della maschile e femminile in simultanea.

Vittoria in volata per il portacolori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni Mattia Sottocornola che con 31’40”6 precede il lecchese Mustafà Belghiti che con la canotta della Cs San Rocchino arriva in 31’40”8, a completare il podio Danilo Gritti dell’Atl Valle Brembana che impiega 32’03”3.

Soddisfazioni anche al femminile per il secondo posto Assoluto (1^ Promessa) di Elisa Pastorelli dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che impiega 37’45”4, la vittoria va ad Alice Gaggi forte specialista della corsa in montagna, già campionessa mondiale nel 2013 a Krinika-Zdroj, che si impone in 35’48″8 con la maglia della La Recastello Radici Group. A completare il podio Martina Bilora in 39’01” per il Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi, al 4° posto Assoluto ma prima tra le SF40 in 39’56”2 Antonella Sirtori dell’Atl Als Cremella, 8^ Assoluta ma prima tra e SF60 Elena Fustella dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che impiega 42’40”5.

Altri risultati per i lecchesi che vedono 8° Davide Perego dei Falchi con 33’25”9, al 26° Walter Patriarca dell’Us Derviese con 36’37”8, al 53° Andrea Buzzi dell’Us Derviese con 39’06”3, al 66° Fausto Iobizzi del Ca Lizzoli con 40’15”9 e all’88° Efisio Bassu ancora per il Ca Lizzoli con 41’57”6.