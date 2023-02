Campestre. La Virtus Calco vince la 1^ giornata del Campionato Regionale Csi

Secondo il Csc Cortenova, quinto il Team Pasturo

A Castel Goffredo ben 42 società e 717 atleti al via

CASTEL GOFFREDO (MN) – Domenica scorsa a Castel Goffredo (MN) è partito il 31° Campionato regionale Csi di corsa campestre, ben 42 società e poco più di 700 atleti al via.

La Virtus Calco, dopo aver vinto lo scorso dicembre la prima prova provinciale a Rogeno, domenica con 1083 punti riesce a vincere anche la prima prova regionale (66 atleti). Al 2° posto il Csc Cortenova conclude con 1067 punti (49 atleti) e terzo il Gs Valgerola con 934 punti (46 atleti). Le altre società lecchesi: 5° posto al Team Pasturo con 576 punti (25 atleti), 8° posto alla Polisportiva Bernate con 541 punti (36 atleti), 23° posto all’Us Derviese con 139 punti (5 atleti), 25° posto alla Pol Pagnona con 111 punti (5 punti), 32° posto all’As Premana (2 atleti) con 30 punti, 38° posto alla Pol Bellano (1 atleta) con 23 punti; 42° posto alla Pol Oratorio 2B con 18 punti.

Vittorie pe Caterina Ciacci (Cadette), Michela Gritti (Juniores), Alessia Bergamini (Seniores) e Giovanna Cavalli (Veterane B)

Due vittorie per il Csc Cortenova (Caterina Ciacci e Alessia Bergamini) e due vittorie per il Team Pasturo (Michela Gritti e Giovanna Cavalli), in tutto sono stati 21 gli atleti lecchesi a salire sul podio: 4 ori, 9 argenti e 8 bronzi. Prossima gara in programma il 12 febbraio a Villa Guardia (CO); a concludere la terza prova regionale il 5 marzo a Colorina (SO).

Tutti i podi e i lecchesi nella top ten

Cuccioli F : 1^ Martina Gosatti (Csi Tirano), 2^ Bianca Carasi (Cic Anspi Vigna), 3^ Cecilia Giovenzaa (Pol Bernate), 6^ Agnese Spano (Csc Cortenova).

: 1^ Martina Gosatti (Csi Tirano), 2^ Bianca Carasi (Cic Anspi Vigna), 3^ Cecilia Giovenzaa (Pol Bernate), 6^ Agnese Spano (Csc Cortenova). Cuccioli M : 1° Giorgio Marogna (Spartacus), 2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 3° Sebastiano Meroni (Lieto Colle), 4° Simone Bergamini (Team Pasturo), 8° Tommaso Campagnoli (Pol Bernate).

: 1° Giorgio Marogna (Spartacus), 2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 3° Sebastiano Meroni (Lieto Colle), 4° Simone Bergamini (Team Pasturo), 8° Tommaso Campagnoli (Pol Bernate). Esordienti F : 1^ Stella Olivotti (Pol San Marco), 2^ Emma Maria Ciortani (Pol San Marco), 3^ Basma Khalis (Atl Alto Lario), 4^ Anna Colombo (Virtus Calco), 6^ Mariachiara Combi (Csc Cortenova), 8^ Martina Pelizzoli (Virtus Calco), 10^ Maddalena Locatelli (Csc Cortenova).

: 1^ Stella Olivotti (Pol San Marco), 2^ Emma Maria Ciortani (Pol San Marco), 3^ Basma Khalis (Atl Alto Lario), 4^ Anna Colombo (Virtus Calco), 6^ Mariachiara Combi (Csc Cortenova), 8^ Martina Pelizzoli (Virtus Calco), 10^ Maddalena Locatelli (Csc Cortenova). Esordienti M : 1° Leonardo Tarca (Csi Morbegno), 2° Nicolas Anonutti (Circ Anspi La Vigna), 3° Mirco Pelizzaro (Csc Cortenova), 7° Christian Galbusera (Virtus Calco), 10° Joele Borghetti (Virtus Calco).

: 1° Leonardo Tarca (Csi Morbegno), 2° Nicolas Anonutti (Circ Anspi La Vigna), 3° Mirco Pelizzaro (Csc Cortenova), 7° Christian Galbusera (Virtus Calco), 10° Joele Borghetti (Virtus Calco). Ragazze : 1^ Francesca Burgassi (Lieto Colle), 2^ Sofia Piazza (Csc Cortenova), 3^ Susanna Romagialli (Csi Morbegno), 4^ Nicole Abis (Csc Cortenova).

: 1^ Francesca Burgassi (Lieto Colle), 2^ Sofia Piazza (Csc Cortenova), 3^ Susanna Romagialli (Csi Morbegno), 4^ Nicole Abis (Csc Cortenova). Ragazzi : 1° Giuseppe Tirinzoni (Gp Talamona), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 3° Nicola Spano (Csc Cortenova), Filippo Mandelli (Team Pasturo), 10° Riccardo Galbusera (Virtus Calco).

: 1° Giuseppe Tirinzoni (Gp Talamona), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 3° Nicola Spano (Csc Cortenova), Filippo Mandelli (Team Pasturo), 10° Riccardo Galbusera (Virtus Calco). Cadette : 1^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 2^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 3^ Adyidiatou Balde (Atl Leggera Melegnano), 4^ Arianna Buzzoni (Csc Cortenova), 5^ Emma Pozzi (Us Derviese), 9^ Beatrice Spada (Team Pasturo).

: 1^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 2^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 3^ Adyidiatou Balde (Atl Leggera Melegnano), 4^ Arianna Buzzoni (Csc Cortenova), 5^ Emma Pozzi (Us Derviese), 9^ Beatrice Spada (Team Pasturo). Cadetti : 1° Mattia Sutti (Gs Valgerola), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 3° Fitsum Giacomo Alessi (Atl Ravello), 8° Leonardo Milesi (Team Pasturo).

: 1° Mattia Sutti (Gs Valgerola), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 3° Fitsum Giacomo Alessi (Atl Ravello), 8° Leonardo Milesi (Team Pasturo). Allieve : 1^ Giada Feloi (Atl Alto lario), 2^ Giulia Bongio (Gs Csi Morbegno), 3^ Giorgia Bossanetti (Pol San Marco).

: 1^ Giada Feloi (Atl Alto lario), 2^ Giulia Bongio (Gs Csi Morbegno), 3^ Giorgia Bossanetti (Pol San Marco). Allievi : 1° Gabriele Sutti (Gs Valgerola), 2° Salvatore Felipe Savaia (Circ Anspi la Vigna), 3° Idrissi Yassine Jamal (Gs Csi Morbegno), 4° Nicola Dedivittis (Team Pasturo), 10° Tommaso Agostoni (Team Pasturo).

: 1° Gabriele Sutti (Gs Valgerola), 2° Salvatore Felipe Savaia (Circ Anspi la Vigna), 3° Idrissi Yassine Jamal (Gs Csi Morbegno), 4° Nicola Dedivittis (Team Pasturo), 10° Tommaso Agostoni (Team Pasturo). Juniores M : 1^ Michela Gritti (Team Pasturo), 2^ Benedetta Buzzella (Us Derviese), 3^ Rebecca Balbiani (Team Pasturo), 5^ Ginevra Brognoli (Virtus Calco), 6^ Emma Lombardi (Virtus Calco), 7^ Valentina Acquistapace (Csc Cortenova), 8^ Francesca Gennaro Selvaggio (Pol Bernate).

: 1^ Michela Gritti (Team Pasturo), 2^ Benedetta Buzzella (Us Derviese), 3^ Rebecca Balbiani (Team Pasturo), 5^ Ginevra Brognoli (Virtus Calco), 6^ Emma Lombardi (Virtus Calco), 7^ Valentina Acquistapace (Csc Cortenova), 8^ Francesca Gennaro Selvaggio (Pol Bernate). Juniores M : 1° Paolo Ascade (Atl Fanfulla Lodigiano), 2^ Lorenzo Caccia (Atl Alto Lario), 3° Simone Monzardo (Pol Bernate).

: 1° Paolo Ascade (Atl Fanfulla Lodigiano), 2^ Lorenzo Caccia (Atl Alto Lario), 3° Simone Monzardo (Pol Bernate). Seniores F : 1^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 2^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 3^ Giulia Papetti (Atl Leggera Melegnano), 5^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 6^ Eleonora Gandin (Pol Pagnona), 8^ Paola Ravasio (Virtus Calco), 10^ Roberta Fornari (Pol Oratorio 2B).

: 1^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 2^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 3^ Giulia Papetti (Atl Leggera Melegnano), 5^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 6^ Eleonora Gandin (Pol Pagnona), 8^ Paola Ravasio (Virtus Calco), 10^ Roberta Fornari (Pol Oratorio 2B). Seniores M : 1° Cristian Menghi (Gs Valgerola), 2° Karim Bendahou (Atl Ravello), 3° Mattia Raimondi (Csi Tiriano), 4° Lorenzo Pepe (Csc Cortenova), 6° Luca Codara (Virtus Calco), 8° Fabio Buttera (Pol Pagnona), 9° Simone Bizzi (Virtus Calco), 10° Mirko Vergottini (Csc Cortenova).

: 1° Cristian Menghi (Gs Valgerola), 2° Karim Bendahou (Atl Ravello), 3° Mattia Raimondi (Csi Tiriano), 4° Lorenzo Pepe (Csc Cortenova), 6° Luca Codara (Virtus Calco), 8° Fabio Buttera (Pol Pagnona), 9° Simone Bizzi (Virtus Calco), 10° Mirko Vergottini (Csc Cortenova). Amatori A F : 1^ Karem Janet Diaz Sanchez (Atl Fanfulla Lodigiana), 2^ Monica Bonesi (Ardenno Sportiva), 3^ Costanza Antonello (Virtus Calco), 5^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 6^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate).

: 1^ Karem Janet Diaz Sanchez (Atl Fanfulla Lodigiana), 2^ Monica Bonesi (Ardenno Sportiva), 3^ Costanza Antonello (Virtus Calco), 5^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 6^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate). Amatori A M : 1° Massimiliano De Bernardi (Atl Alto Lario), 2° Manuel Molteni (Gs Villa Guardia), 3° Davide Dinosio (B&rc Castiglione D’Adda), 6° Fabio Boffelli (Virtus Calco), 10° Massimiliano Meroni (Team Pasturo).

: 1° Massimiliano De Bernardi (Atl Alto Lario), 2° Manuel Molteni (Gs Villa Guardia), 3° Davide Dinosio (B&rc Castiglione D’Adda), 6° Fabio Boffelli (Virtus Calco), 10° Massimiliano Meroni (Team Pasturo). Amatori B M : 1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 2^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 3^ Cristina Sutti (Valgerola), 4^ Cinzia Beccalli (Virtus Calco), 5^ Elena Rusconi (Csc Cortenova), 6^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova), 7^ Arianna Mazzucchelli (Pol Bernate).

: 1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 2^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 3^ Cristina Sutti (Valgerola), 4^ Cinzia Beccalli (Virtus Calco), 5^ Elena Rusconi (Csc Cortenova), 6^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova), 7^ Arianna Mazzucchelli (Pol Bernate). Amatori B M : 1° Alberto Marogna (Spartacus), 2° Massimiliano Rigamonti (Pol Bernate), 3° Fabrizio Sutti (Gs Val Gerola), 4° Walter Patriarca (Us Derviese).

: 1° Alberto Marogna (Spartacus), 2° Massimiliano Rigamonti (Pol Bernate), 3° Fabrizio Sutti (Gs Val Gerola), 4° Walter Patriarca (Us Derviese). Veterane A : 1^ Liliana Maccoppi (B&rc Castigliana D’Adda), 2^ Sabrina Paoli (Aido Artogno), 3^ Augenia Casati (Virtus Calco), 7^ Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate).

: 1^ Liliana Maccoppi (B&rc Castigliana D’Adda), 2^ Sabrina Paoli (Aido Artogno), 3^ Augenia Casati (Virtus Calco), 7^ Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate). Veterani A : 1° Roberto Pedroncelli (Gp Santi Olonio), 2° Riccardo Dussi (Pol Colorina), 3^ Fabio Massimo Urbanetto (Gso Darfo), 5° Oscar Balbiani (Team Pasturo), 6° Felice Brusadelli (Virtus Calco), 7° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 9° Walter Andreotti (Virtus Calco).

: 1° Roberto Pedroncelli (Gp Santi Olonio), 2° Riccardo Dussi (Pol Colorina), 3^ Fabio Massimo Urbanetto (Gso Darfo), 5° Oscar Balbiani (Team Pasturo), 6° Felice Brusadelli (Virtus Calco), 7° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 9° Walter Andreotti (Virtus Calco). Veterane B : 1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 2^ Maria Lorenzoni (Atl Montichiari), 3^ Iole Ronchi (Aido Artogne), 4^ Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco), 5^ Maria Grazia Zuliana (Pol Bernate) 9^ Maria Gianola (Csc Corenova), 10^ Angela Gambini (Csc Cortenova).

: 1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 2^ Maria Lorenzoni (Atl Montichiari), 3^ Iole Ronchi (Aido Artogne), 4^ Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco), 5^ Maria Grazia Zuliana (Pol Bernate) 9^ Maria Gianola (Csc Corenova), 10^ Angela Gambini (Csc Cortenova). Veterani B : 1° Francesco Barletta (B&rc Castiglione D’Adda), 2° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 3° Martino Palmieri (B&rc Castiglione D’Adda), 5° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano), 8° Luigi Brambilla (Pol Bernate), 9° Antonio La Selva (Pol Bernate),10° Modesto Tagliaferri (Pol Pagnona).

: 1° Francesco Barletta (B&rc Castiglione D’Adda), 2° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 3° Martino Palmieri (B&rc Castiglione D’Adda), 5° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano), 8° Luigi Brambilla (Pol Bernate), 9° Antonio La Selva (Pol Bernate),10° Modesto Tagliaferri (Pol Pagnona). Dis Intell-Relazionali : 1^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova).

: 1^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova). Dis Fisici-Sensoriali: 1° Giulio Gusmeroli (Gp Talamona).