Campestre. L’Istituto “Badoni” ha vinto il titolo regionale

Primo posto in categoria Allievi per l’istituto lecchese

Terze tra le cadette le ragazze di Cremeno

LECCO – L’Istituto “Badoni” di Lecco ha ottenuto il titolo di campione regionale a squadre per la categoria Allievi nelle finali regionali di corsa campestre che si sono svolte questa mattina a Capo di Ponte, provincia di Brescia.

Le gare di oggi hanno visto coinvolti diversi studenti. Per quanto riguarda le scuole medie inferiori – categoria Cadette – hanno partecipato quattro alunne di Cremeno e altrettante di Olgiate Molgora; in più erano presenti quattro atleti maschi del “Falcone-Borsellino” di Lecco e tre diversamente abili.

Dodici gli Allievi presenti: otto provenienti dal Bachelet di Oggiono – quattro maschi e altrettante femmine – più i quattro podisti del Badoni.

Al termine della giornata il Badoni ha vinto la gara in categoria Allievi. La squadra era composta da Francesco Gianola (2008), Federico Orlando (2008), Riccardo Longoni (2010) e Luca Farina (2009); brave anche le ragazze di Cremeno che hanno ottenuto il terzo posto in categoria Cadette. Il quartetto era formato da Chiara Arrigoni, Matilde Spano, Chiara Magni e Maria Chiara Combi.

“Sono molto soddisfatto per questi ottimi risultati e anche per la numerosa partecipazione” dichiara Tommaso Mattioli, Referente Rete Competenze per lo Sport a Scuola UST Lecco