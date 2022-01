Campestre. Oltre 300 atleti a Calco per il campionato provinciale Csi

Cortenova vince ancora tra le società, seguono Virtus Calco e Pasturo

Terzo trofeo “Dario Tavola”, seconda giornata del campionato provinciale Csi

CALCO – Una bella giornata “primaverile” ha accompagnato gli oltre 300 partecipanti che hanno preso parte alla seconda giornata del campionato provinciale Csi di corsa campestre. Misure stringenti con accessi presidiati al campo gara per poter controllare il green pass, si entrava solo dietro la sua presentazione, con mascherina indossata, e solo dopo aver indossato il braccialetto. Come ha detto il presidente Walter Andreotti durante le premiazioni: “Le gare si possono e si devono fare, certo, ci sono delle procedure ben precise da seguire in questo particolare momento, ma come avete visto si possono seguire benissimo tutte le regole e sta a noi dare ai ragazzi le opportunità di gareggiare”.

Percorso muscolare, con continui cambi di pendenza e direzione

Sull’ormai collaudato percorso situato nei prati adiacenti via Garibaldi e all’azienda agricola Casati dove erano situati partenza e arrivo, i concorrenti a seconda della categoria si avviavano per percorrere lunghezze differenti per un minimo di 400metri per i Cuccioli per finire col giro da 1,5km da ripetere tre volte per le categorie maschili che andavano dagli Juniores sino ai Veterani B.

Si ripete la classifica di società della prima prova, Cortenova su Calco e Team Pasturo

All’esordio a Cortenova erano stati i padroni di casa a vincere tra le società ed anche nella seconda giornata i valsassinesi dimostrano di avere una marcia in più: 1447 sono stati i loro punti contro i 919 dei padroni di casa della Virtus Calco che devono difendersi dall’attacco del Team Pasturo che di punti ne ha totalizzati 870. A seguire la Pol Bernate con 646, l’Asd Premana con 452, la Pol Bellano con 247, l’Us Derviese con 197, la Pol Pagnona con 190, il Gs Rogeno con 125, la Pol Oratorio 2B con 51, il Gso V Unite con 37, la Pol Castello Brianza con 17 e la Pol Valvarrone con 16.

Sette vittorie individuali per Cortenova, cinque per Pasturo, quattro per Premana, tre per la Derviese, una a testa per Pagnona, Rogeno e Calco

Gli atleti delle società valsassinesi hanno monopolizzato le vittorie, sono state ben diciassette sulle 22 gare proposte, a vedere i propri atleti maggiormente sul gradino più alto del podio è stato il Csc Cortenova che riesce a vincere ben sette categorie, seguita dal Team Pasturo che di vittorie ne riporta cinque, una in meno per Premana che si ferma a quattro.

Dopo la parte agonistica, spazio alle premiazioni

Al termine delle gare, le tanto attese premiazioni, coppe ai primi tre atleti classificati dai Cuccioli sino agli Allievi, dagli Juniores sino ai Veterani B una confezione con prodotti tipici, coppe anche alle prime dieci società classificate. Sono intervenuti durante le premiazioni e hanno a loro volta premiato, Matteo Redaelli responsabile delle Associazioni calchesi, Roberto Tavola fratello del compianto Dario a cui è dedicato il trofeo e che è stato ricordato nell’intervento di Oscar Colombo, uno dei responsabili del settore atletica della società organizzatrice. “Se oggi siamo qua a festeggiare questa manifestazione, lo dobbiamo in gran parte a Dario, senza lui a Calco non ci sarebbe stata atletica di un certo livello”. Un ringraziamento particolare a Stefano Motta sindaco di Calco, alle associazioni che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione e a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato per le premiazioni.

Giovanni Sala per il comitato regionale lombardo e Marco Combi responsabile provinciale delle attività sportive.

Solo lunedì scorso si era tenuta una riunione in remoto da parte di Carlo Isacchi responsabile provinciale per l’atletica leggera e alle domande dei partecipanti a riguardo le finali nazionali sia di cora campestre sia della corsa su strada, non si erano avute risposte certe. Ieri mattina invece da parte di Giovanni Sala e Marco Combi finalmente date e sedi certe per le finali nazionali, si inizia con quella della corsa campestre in programma dal 8 al 10 aprile a Fano, ma ancora con più entusiasmo la notizia che il comitato di Lecco con la Polisportiva Bellano in primis, al 15/16 ottobre saranno chiamati ad organizzare la finale nazionale della corsa su strada.

Tutti i podi di Calco