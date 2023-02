Campestre. Piani (SF60) e Raineri (SM50) campioni italiani Master

752 atleti, 106 società al maschile e 51 al femminile

Medaglia d’argento per Francesco Bona negli SM40

CHIETI SCALO – Domenica hanno gareggiato per il campionato italiano Master di corsa campestre 752 atleti (178 al femminile, 573 al maschile) e ben 106 società al maschile e 51 al femminile.

Nessuna società lecchese ha gareggiato, ma bene i nostri al via per altre società. Due i titoli: uno per il bellanese Davide Raineri (Asd Daunia Running Foggia) sui 6km primo in 20’47” e uno alla garlatese Carmen Piani (Circolo Minerva Asd Parma) sui 3km prima in 11’26”. Nella stessa gara l’atleta di Abbadia Giovanna Cavalli (Atl Paratico Brescia) conclude al 4° posto in 11’46”. Al secondo posto il lecchese Francesco Bona (Circolo Minerva Asd Parma) tra i SM40 nei 6km in 20’15”.

Titolo femminile per società all’Atl Paratico con 737 punti e terzo posto per il Circuito Minerva con 725 punti. Al maschile 3° posto per l’Asd Daunia Running con 1017 punti e al 6° posto Circolo Minerva Asd con 938 punti. A vincere è l’Arl Dynamyk Fitnes con 1088 punti.