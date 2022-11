Rotta verso il campionato europeo, a Levico Terme la prima prova nazionale

Secondo posto per Michele Fontana e terzo posto per Mattia Adamoli

LEVICO TERME (TN) – Gli atleti lecchesi vincono subito due ori, un argento e un bronzo nella corsa campestre. Il settore nazionale, dopo questa e le due gare successive, formerà le squadre azzurre per il campionato Europeo di cross in programma l’11 e 12 dicembre a Torino.

Mattia Padovani dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni vince e convince sui 3km del cross corto, 8’34”0 il suo tempo staccando gli avversari che arrivano con ben 12” di ritardo. Al secondo posto Masresha Costa in 8’45” per l’Atl Brugnera Pin Friulintagli e al terzo Giovanni Filippo in 9’02” per l’As La Fratellanza 1874.

Altro gialloblu in evidenza è Konjoneh Maggi, dopo aver perso quasi un anno per problemi fisici, finalmente ritorna alle gare e subito vince la campestre a Levico sui 6km della categoria Juniores. 2° posto per Nicolò Astori dell’Atl Estense in 18’49”, molto bene anche Mattia Adamoli dell’Us Derviese che conclude al 3° posto in 18’58”.

Molto bene anche il lecchese Michele Fontana che veste la maglia del Cs Aeronautica Militare: 2° posto in 30’27” sui 10km. Vince per l’Atl Valle Brembana Samuel Medolago in 30’25”, sempre della stessa società Alain Cavagna è 3° in 30’49” e vince il titolo tra le Promesse. Ultimo lecchese in gara è l’allievo Carlo Tagliabue dell’Us Derviese che arriva 6° in 20’01” sui 6km.