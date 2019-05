MARIANO COMENSE – Due giorni di gare non certo aiutate dalle condizioni atmosferiche, vento e qualche goccia di pioggia nella prima giornata e freddo nella seconda ma, nonostante questo, i risultati positivi non sono mancati e nella classifica per società che teneva in considerazione 18 punteggi con almeno 14 gare differenti la formazione in rosa dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni è stata capace già nella prima fase di raggiungere i 14312 punti, bottino invidiabile che mette le giallo blu in lizza per la finale nazionale in cui si assegnerà lo scudetto tricolore.

Anche gli Allievi, pur fermandosi a 12251 punti con ampi margini di miglioramento nella seconda fase, guardano alle finali nazionali e sperano di far compagnia alle compagne di squadra nella corsa al titolo.

Numerose le vittorie ottenute dai nostri

Subito al successo sin dalle prime battute con Alessia Gatti capace di vincere i 100m in 12”31 nonostante il metro di vento contrario. A Clarissa Boleso la vittoria sui 400m corsi in 58”15, Laura Renna fa doppietta aggiudicandosi sabato i 1500m in 4’45”6 e domenica gli 800m in 2’14”23.

Veronica Besana sale a sua volta due volte sul gradino più alto del podio, prima sui 100hs dove deve lottare contro un muro di vento contrario e chiude in 14”09 e successivamente nel salto in lungo con 5,80m, Andrea Chiara Pozzi vince nel peso con 13,54m, Clelia Corti fa sua la gara di martello con 50,41m. Vittoria anche nella staffetta 4x100m composta da Arianna Bellani, Lisa Galluccio, Alessia Gatti e Veronica Besana che portano il testimone al traguardo in 47”83. Martina Casiraghi in gara con i colori dell’Atl Bergamo 1959 Orio Center vince facile i 5km di marcia con 25’41’54”.

Passando al settore maschile da registrare le vittorie di Abenezer Mandelli sui 400m corsi in 50”22, di Daniele Uccheddu nel triplo con 14,49m, di Patrick Olcelli nel peso con 17,35m che rappresenta anche il nuovo primato provinciale, di Simone Buzzella dell’Us Derviese capace di lanciare il giavellotto a 56,12m.

Anche tanti podi a completare i bei risultati manzoniani

Irene Arlati argento sui 3000m corsi in 10’28”85, Elisa Nobili bronzo nel triplo con 10,99m, Lisa Galluccio, Emma Pastorelli, Arianna Bellani e Clarissa Boleso concludono con l’argento la staffetta 4x400m corsa in 4’04”26. Al maschile 3° posto per Daniele Uccheddu nel lungo con 6,60m.