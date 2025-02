Campionati di Società Cadette, successo dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

XVI cross del Carrobbio – XVI Trofeo Famavit di corsa campestre

Al maschile secondo il Cs Cortenova, terzo posto individuale per Rayan El Azzouzi

GEROLANUOVA DI POMPIANO (BS)- Domenica mattina si è corsa la XVI edizione del Cross del Carrobbio, in gara dagli Esordienti fino agli Assoluti, per la categoria Cadette/i era valido per il Campionato di Società.

Al femminile vince il titolo regionale l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 40 punti (9^ Sofia Piazza, 13^ Francesca Brusa, 18^ Giulia Sutti), al secondo posto l’Atletica Meneghina con 46 punti, chiude il podio l’Atletica Riccardi Milano 1946 con 73 punti. Al maschile vince la Pro Patria AR C Busto Arsizio con 41 punti, molto bene i valsassinesi del Cs Cortenova secondi con 62 punti (11° Nicola Spano, 16° Riccardo Andor Longoni, 35° Federico Pellizzaro, 57° Rayane Matrane), chiude il podio al 3° posto il Gs Csi Morbegno con 70 punti.

Bene anche individualmente, Rayan El Azzouzi al 3° posto e Matteo Sandionigi 4° posto

Individualmente Rayan El Azzouzi (Team Pasturo) 3° classificato con 9’08”. A vincere è Leonardo Favini (Pro Patria ARC Busto Arsizio) con 8’56”, 2° Riccardo Lucini (ASD Nuova Virtus Crema) con 9’00”, 4° posto per Matteo Sandionigi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 9’11”.

Gli altri lecchesi chiudono all’11° posto Nicola Spano 9’22” (Cs Cortenova), 16° Riccardo Andor Longoni 9’33” (Cs Cortenova), 35° Federico Pellizzaro 10’18” (Cs Cortenova), 57° Rayane Metrane 10’49” (Cs Cortenova).

Al femminile vince Maddalena Rava 7’45” (Atletica Meneghina), 2^ Maria Letizia Anzini 7’46” (Pro Patria Arc Busto Arsizio), 3^ Chiara Taerrani 7’48” (Atletica Desio Asd). Le lecchesi chiudono al 9° posto Sofia Piazza 8’10” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 13^ Francesca Brusa 8’14” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 18^ Giulia Sutti 8’21” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).