Campionati di società U23, Atletica Lecco 12esima al maschile

Al maschile vince l’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, al femminile la Bracco Atletica

MODENA – Ultima gara del campionato di società, prima gli Assoluti il 17e 18 settembre, poi gli allievi il 24 e 25 settembre e ora agli Under 23 in pista il 2 e 3 ottobre. Sono state dodici le società in gara per il titolo italiano, al femminile la Bracco Atletica vince con 180 punti, seguita dalla Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi argento con 168,5 punti e per il bronzo l’Atl Vicentina con 160 punti.

Al maschile vincono l’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi con 160,5 punti, seguita dall’Atl Bergamo 1958 Oriocenter con 144 punti e 3^ la Pro Sesto con 138 unti. I nostri dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni con chiudono al 12° posizione con 97 punti.

Alessandro Rota argento con i 110hs

L’unico podio per i lecchesi è l’argento di Alessandro Rota sui 110hs col tempo di 14”65, al 4° posto chiudono Marco Aondio sugli 800m con 1’54”06 e Edoardo Brusa nei 3000sp con 9’46”11. Bene sui 5000m con il 5° posto Giovanni Artusi in 15’14”29 che migliora il primato personale di 14”.

Tutti i risultati dei nostri gialloblu