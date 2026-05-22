Campionati Europei di corsa in montagna: quattro lecchesi in maglia azzurra

Andrea Elia, Lorenzo Beltrami, Ilaria Artusi e Anna Tentori saranno impegnati in Slovenia dal 5 al 7 giugno

In gara Assoluti e Under 20. Tre le specialità: Vertical Uphill, Mountain Classic, Trail

LECCO – Sono stati ufficializzati i convocati per il Campionato Europeo off-road corsa in montagna e trail, in programma dal 5 al 7 giugno a Kamnik (Slovenia). La nazionale di corsa in montagna contempla ben 36 atleti (18 al femminile e 18 al maschile): 8 atleti nella gara Assoluta Mountain Classic, 4 al femminile e 4 al maschile; 8 nella gara Assoluta Vertical Uphill; 8 nella gara Trail, stesse gare per la categoria Under 20 femminile e maschile.

Tra i 36 convocati, ben 4 lecchesi vestiranno la maglia azzurra: per la prima volta in nazionale Ilaria Artusi (Bracco Atletica) U20 per la Mountain Classic e Anna Tentori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) U20 Vertical Uphill, nella categoria Assoluta (entrambi hanno già gareggiato nella nazionale) Lorenzo Beltrami (Asd La Recastello) nella gara Trail, Andrea Elia (Asd La Recastello) nella gara Vertical Uphill.