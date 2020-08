Campionati italiani assoluti di atletica, prime gare per la Colombo Costruzioni

Sei lecchesi in gara individualmente più la staffetta femminile

Oggi, sabato, al via la seconda giornata dei campionati

PADOVA – Sono iniziati ieri, venerdì, con l’Assindustria Sport Padova in cabina di regia, i campionati italiani Assoluti di atletica leggera. Partecipazione equamente suddivisa con 373 iscritte al femminile e 369 al maschile per un totale di 742 partecipanti a cui si sommano 85 staffette. Tre giorni di gare con previsioni del meteo incerte, già nella prima giornata con la pioggia che inizia a cadere quando si stanno disputando le batterie dei 100m col vento che cambia di direzione e da -2 improvvisamente si porta a +2,1.

Luca Barbini, Silvia Crippa, Matteo Masetti e Alessandro Poletti in gara nella prima giornata per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni

Il primo a scendere in pista è il decatleta Alessandro Poletti, poco dopo le 11 è allo start della seconda serie dei 100m dove corre in 11”77 con vento contrario di -1,6 per lui i primi 697 punti da sommare alle restanti 9 prove. Poco prima di mezzogiorno scende di nuovo in pedana per il salto in lungo, due soli salti quasi in fotocopia, 6,18m il primo e 6,20m il secondo per 630 punti, alle 13 tocca al getto del peso e con 11,76m aggiunge 592 punti al suo score. Nel salto in alto con 1,77m eguaglia il primato personale e aggiunge 602 punti, ultima gara della prima giornata sono i 400m dove corre in 54”90 che valgono 603 punti e portano il totale a 3124 al giro di boa.

Silvia Crippa in gara nelle qualificazioni del getto del peso, per lei la miglior misura al primo lancio con 12,30m a cui fa seguire 11,66m e 11,90m che gli valgono il 16° posto, non sufficiente per raggiungere la finale che vede le prime 10 più le due migliori azzurre che la disputeranno oggi sabato 29 agosto.

Luca Barbini in gara nelle qualificazioni del salto con l’asta, per lui 4,50m saltati al 1° tentativo e tre nulli alla misura successiva di 4,70m misura che ha visto ben 9 atleti ad averla superata ma solo 6 si sono guadagnati la finale per averla superata o alla prima prova o per avere meno salti all’attivo, per il rappresentante giallo blu il 14° posto complessivo.

Matteo Masetti, oggi in gara nella finale del lancio del giavellotto

Ci sarà anche il giallo blu Matteo Masetti nella finale odierna del lancio del giavellotto, 62,84m al primo lancio, 61,14m al secondo e al terzo con 63,43m ottiene la certezza della finale piazzandosi all’8° posto.

Questo pomeriggio scenderanno in pista anche Veronica Besana sui 100hs e assieme alle compagne Lisa Galluccio, Federica Maggi e Alessia Gatti proveranno a far correre veloce il testimone della staffetta 4x100m, domenica mattina toccherà invece a Giacomo Proserpio disputare la finale del lancio del martello.