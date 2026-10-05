Campionati italiani di corsa su strada: Konjoneh Maggi vince il titolo Assoluto

Rayan El Azzouzi vince il titolo tricolore negli Allievi

A Grado oltre 800 atleti in gara: bene i lecchesi al via

GRADO (GO) – Oltre 800 atleti hanno gareggiato domenica a Grado (GO) per il Campionato italiano di corsa su strada categorie Allievi/Juniores/Promesse/Assoluto maschile e femminile (sulla distanza di 10 km) e categoria Allieve (sulla distanza di 5 km).

Benissimo i lecchesi con Konjoneh Maggi (Atletica Casone Noceto, ex Atletica Lecco) che chiude al 3° posto Assoluto in 28’36”. Davanti a lui solamente due atleti del Burundi, Egide Ntakarutimana (Atletica Casone Noceto) in 27’44” e Celestin Ndikumana (Atletica Vomano) in 28’06”; al lecchese, oltre alla medaglia di bronzo, va il primo titolo italiano Assoluto dopo aver già vinto il titolo nella categoria Promesse nel 2023 e nei 5000m su pista nel 2025. Gran bella gara anche per Mustafà Belghiti (Sicilia Running Team, ex Atletica Lecco) 8° assoluto in 28’58” a un solo secondo del suo primato personale.

Rayan El Azzouzi (Cus Pro Patria Milano, già atleta del Team Pasturo) dopo aver vinto il titolo italiano sui 2000m nella categoria Cadetto nel 2025, ieri è riuscito a vincere il titolo tra gli Allievi: 31’37” il suo tempo, al 2° posto Riccardo Licini (Nuova Virtus Crema) in 31’40”, al 3° posto Luca Milanesi (Toscana Atletica) in 31’49”. In gara anche due atleti di Premana: Michele Bellati ha chiuso 56° in 34’51” e Rudi Gianola 78° in 39’56”.

Tra gli altri lecchesi in gara a Grado: Laura Nardo (Atletica 58 Faenza) chiude 18^ Assoluta (2^ nella categoria SF35) in 35’13” nuovo primato personale abbassato di 6”; Ilaria Artusi (Bracco Atletica) 123^ Assoluta (22^ tra le Juniores) in 40’48”.

Nella gara dei 10km Assoluti, 259 atleti iscritti nella prima serie, 104 nella seconda, 148 nella terza (quest’ultima con i migliori tempi di accredito): Giovanni Artusi (Gp Parco Alpi Apuane) è 50° in 30’40”, Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana) 88° (22° Promesse) in 31’16” nuovo primato personale abbassato di 15”, Carlo Bellati 36’49” (Premana) 321° (2° Master 50), Attilio Ezio Artusi 37’35” (Cs Cortenova) 333° (1° Master 55), 346° Tommaso Gianola 38’38” (Premana), Giovanni Gianola 38’41” (Premana) 348° (3° categoria Master 50).