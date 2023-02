Campionati italiani invernale lanci: tris d’oro per i lecchesi

Federica Dozio vince nel giavellotto, Elisa Dozio nel peso, Pietro Roncareggi nel disco Promesse

A Mariano Comense in scena la seconda prova regionale

MARIANO COMENSE (CO) – Weekend di gare per il Campionato Italiano Invernale Assoluto, Promessa, Giovanile (Juniores/Allievi) 2^ prova regionale, valido anche per il campionato regionale individuale.

Le due sorelle Dozio, Federica e Elisa, vincono il titolo regionale: Federica (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince con 49,45m nel lancio del giavellotto e migliora il record provinciale sia Promesse e Assolute; Elisa (Gs Virtus Calco) ancora Allieva, vince il titolo sia Giovanile che Assoluto nel getto del peso con 11,10m. Nel lancio del disco Promesse, vince per l’atletica Lecco Colombo Costruzioni Pietro Roncareggi con 41,14m.

Altri tre atleti per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni riescono a vincere una medaglia: l’argento per Andrea Chiara Pozzi nel getto del peso (Giovanile) con 9,86m; Tommaso Mojoli bronzo Promesse nel lancio giavellotto con 56,64m e bronzo di Kethrin Sironi nel lancio del disco (Giovanile) con 36,41m.

