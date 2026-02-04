Campionati Italiani Invernali di lanci: Riccardo Asperges vince il peso e il martello

A Mariano Comense in gara Assoluti-Promesse-Giovanile (Juniores/Allievi), 1^ prova regionale
Samuele Cesana argento nel giavellotto (Allievi), Elisa Dozio (Juniores) argento nel giavellotto, Pietro Cesana (Juniores) bronzo nel disco
MARIANO COMENSE (CO) – Week-end con il campionato italiano invernali lanci per le categorie Giovanili (Allievi/Juniores), Promesse, Assoluti, prima prova regionale, organizzata dell’Atletica Mariano Comense.
Tutte la specialità dei lanci: peso, giavellotto, disco e martello; presenti gli atleti delle società lecchesi, Up Missaglia, Gs Virtus Calco, Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Cinque risultati da podio: Riccardo Asperges (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) categoria Juniores due vittorie, 57,86m nel martello e 14,85m nel peso; Samuele Cesana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), categoria Allievi, argento nel giavellotto di 800gr con 51,66m nuovo primato personale migliorato quasi 17 metri; Elisa Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) categoria Juniores, argento nel giavellotto da 600gr con 40,23m; Pietro Cesana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) categoria Juniores, bronzo nel disco da 1.750gr con 44,02m nuovo primato personale migliorato di quasi 4 metri.
Tutti gli altri risultati dei lecchesi
- Lancio del giavellotto-Assoluti: 5° Matteo Masetti 63,09m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 10° Giacomo Arienti 56.08m p.p. (Up Missaglia), 13° Cesare Fumagalli 39,08m p.p. (Gs Virtus Calco), 14° Gabriele Fumagalli 36,24m (Gs Virtus Calco).
Lancio del giavellotto-Giovanile: 14^ Anita Ruggero 24,76m p.p. (Up Missaglia), 20^ Carolina Renon 19,22m (Gs Virtus Calco).
- Lancio del giavellotto-Giovanile: 20° William Idili 22,49m (Gs Virtus Calco).
- Getto del peso-Assolute: 5^ Francesca Prince Kouton 8,89m (Up Missaglia).
- Getto del peso-Giovanile: 6^ Viola Sala 8,78m (Up Missaglia).
- Getto del peso-Giovanile: 9° Lorenzo Fumagalli 6,74m p.p. (Gs Virtus Calco), 10° Matteo Bonanomi 5,75m p.p. (Gs Virtus Calco),
- Lancio del disco-Giovanile: 15^ Elisa Dozio 26,25m.
- Lancio del disco-Giovanile: 19° William Idili 15,94m p.p. (Gs Virtus Calco), 20° Lorenzo Fumagalli 15,14m p.p. (Gs Virtus Calco), 21° Matteo Bonanomi 14,78m p.p. (Gs Virtus Calco).
- Lancio del disco-Assoluti: 10° Cesare Fumagalli 20,35m p.p. (Gs Virtus Calco), 11° Gabriele Fumagalli 18,10m (Gs Virtus Calco).