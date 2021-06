Campionati italiani Junior e Promesse di prove multiple, bronzo per Gabriele Brandi

Cinque lecchesi presenti lecchesi in gara a Fabriano

Trasferta ricca di soddisfazioni per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

FABRIANO – Cinque rappresentanti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, accompagnati dal tecnico Stefano Longoni, hanno partecipato nello scorso week end ai campionati italiani di prove multiple, trasferta soddisfacente in quanto per i lecchesi arrivano una medaglia di bronzo e due minimi di partecipazione per i campionati italiani Assoluti.

10 gare per i super man dell’atletica: corse, lanci e salti nel decathlon

Iniziamo dalla medaglia di bronzo conquistata da Gabriele Brandi proveniente dal Team –Lombardia e da quest’anno accasatosi all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. 6396 punti del nuovo primato personale aggiornato di oltre 300 punti, i parziali ottenuti nelle dieci gare iniziate con 11”48 sui 100m che gli valgono subito il primo primato personale, nel salto in lungo 6,78m ed è altro personale, nel getto del peso 10,92m; segue col salto in alto e ottiene 1,77m e in conclusione della prima giornata 54”04. La seconda giornata inizia con i 110hs dove con 15”70 eguaglia il primato personale, nel lancio del disco ottiene 33,64m seguito dal nuovo personale a 4,40m nel salto con l’asta, 42,06m nel lancio del giavellotto e in conclusione la decima fatica, quella dei 1500m corsi in 4’54”88.

Primato personale anche per Andrea Monti che di punti ne totalizza 6271 che gli valgono il 5° posto e il minimo per i campionati italiani Assoluti, quasi 400 punti in più del primato risalente alla scorsa stagione. Cammino iniziato col primato personale sui 100m corsi in 11”43 a cui fa seguire 6,07m di salto in lungo, 10,35m nel getto del peso e 1,71m nel salto in alto, chiude le fatiche della prima giornata con 53”10 sui 400m. Subito al personale ad inizio della seconda con 16”19 sui 110hs e nel lancio del disco con 35,48m, eguaglia il personale nel salto con l’asta a 4,60m; nel lancio del giavellotto arriva a 46,26m e conclude i 1500m in 5’00”48.

Eptathlon Juniores con Valentina Gilardoni e Emma Pastorelli

Conclude al 10° posto Valentina Gilardoni le sette fatiche dell’eptathlon, 4200 i punti ottenuti a soli 27 dal recente primato personale ottenuto a Saronno, cinque i personali ottenuti nelle varie discipline, inizia subito con quello dei 100hs corsi in 15”73, fa seguire 1,38m nel salto in alto e poi personale nel lancio del peso con 8,90m seguito dall’altro personale in chiusura di prima giornata con 27”28 sui 200m. Seconda giornata aperta dal personale nel salto in lungo ottenuto con 4,75m a cui fa seguire 35,75m nel lancio del giavellotto e a concludere il personale sugli 800m conclusivi con 2’26”38.

14^ posizione per Emma Pastorelli, 3916 punti e primato personale condito da 4 personali in quattro prove su sette, subito primato sui 100hs corsi in 16”17 a cui fa seguire il personale nel salto in alto con 1,50m, nel getto del peso 7,08m e in chiusura di giornata personale sui 200m corsi in 27”61. La seconda inizia con 5,04m nel lungo a cui fa seguire il personale nel giavellotto con 27,51m e conclude con il 2’37”71 sugli 800m.

Eptathlon Promesse Greta Panzeri al 16° posto

Primato personale anche per Greta Panzeri che ottiene 4046 punti 154 in più di quelli ottenuti a Firenze a metà maggio. Nelle singole gare ottiene quelli nel salto in lungo con 4,92m e nel lancio del giavellotto con 23,03m, gli altri risultati ottenuti sono il 16”2 sui 100hs, l’1,50m nel salto in alto, il 7,34m nel getto del peso, il 27”39 sui 200m e il 2’20”48 sugli 800m.